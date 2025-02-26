«Приличное состояние к его возрасту»: Семенович рассказала о доходах нового бойфренда

Бизнесмен Денис Шреер на заре отношений с Анной Семенович оказался в эпицентре скандала. Его бывшая супруга утверждала, будто бы мужчина мало зарабатывает. Однако звёздная возлюбленная предпринимателя, как оказалось, очень даже довольна его финансовым состоянием.

В интервью Леди Mail Семенович рассказала, что Шреер зарабатывает намного больше неё. Кроме того, бизнесмен любит делать певице дорогие подарки и возить на роскошные курорты.