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26 февраля, 19:43

«Приличное состояние к его возрасту»: Семенович рассказала о доходах нового бойфренда

Анна Семенович призналась, что довольна финансовым состоянием Дениса Шреера

Анна Семенович и Денис Шреер. Обложка © VK / Анна Семенович

Анна Семенович и Денис Шреер. Обложка © VK / Анна Семенович

Бизнесмен Денис Шреер на заре отношений с Анной Семенович оказался в эпицентре скандала. Его бывшая супруга утверждала, будто бы мужчина мало зарабатывает. Однако звёздная возлюбленная предпринимателя, как оказалось, очень даже довольна его финансовым состоянием.

В интервью Леди Mail Семенович рассказала, что Шреер зарабатывает намного больше неё. Кроме того, бизнесмен любит делать певице дорогие подарки и возить на роскошные курорты.

«У него уже приличное состояние к его возрасту, для того чтобы мы хорошо и изобильно жили. Я более чем довольна его благосостоянием», — заявила Семенович.

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Облысение, рвота и ожирение: Семенович описали будущее с кучей болячек из-за «Оземпика»

Напомним, в конце минувшего года Анна Семенович вывела в свет нового возлюбленного — бизнесмена Дениса Шреера. Позже эзотерик оценила шансы певицы выйти замуж за предпринимателя.

Борис Эльфанд
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