Семенович вывела в свет нового возлюбленного и заговорила о свадьбе
Певица Анна Семенович вывела в свет нового бойфренда Дениса Шреера. Они посетили премию RU.TV «Звезды хайпа», где мужчина признался в желании взять возлюбленную в жёны.
«Я думаю, в следующем году все сбудется», — сказал Шреер в беседе с прессой.
Анна Семенович и Денис Шреер. Видео © Telegram / «Звездач»
По словам Семенович, её избранник подберёт самое красивое обручальное кольцо, ведь у него хороший вкус. Кроме того, пара опровергла, что бизнесмен живёт за счёт артистки.
Напомним, ранее Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной, тем самым Денисом Шреером, который имеет кучу долгов и скрывает от артистки свою семью в Германии. Пока не ясно, в курсе ли сама артистка, что стала разлучницей, или же мужчина врал обеим женщинам. Судя по всему, у певицы были на бойфренда огромные планы. Она признавалась в соцсети, что уже мечтает о детях, а также восхищалась тем, что наконец-то нашла человека со схожими интересами, вместе они изучают философию и эзотерику.
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