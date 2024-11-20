Семенович вывела в свет нового возлюбленного и заговорила о свадьбе

Напомним, ранее Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной, тем самым Денисом Шреером, который имеет кучу долгов и скрывает от артистки свою семью в Германии. Пока не ясно, в курсе ли сама артистка, что стала разлучницей, или же мужчина врал обеим женщинам. Судя по всему, у певицы были на бойфренда огромные планы. Она признавалась в соцсети, что уже мечтает о детях, а также восхищалась тем, что наконец-то нашла человека со схожими интересами, вместе они изучают философию и эзотерику.