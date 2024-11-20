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20 ноября, 00:08

Семенович вывела в свет нового возлюбленного и заговорила о свадьбе

Певица Анна Семенович вывела в свет нового бойфренда Дениса Шреера. Они посетили премию RU.TV «Звезды хайпа», где мужчина признался в желании взять возлюбленную в жёны.

«Я думаю, в следующем году все сбудется», — сказал Шреер в беседе с прессой.

Анна Семенович и Денис Шреер. Видео © Telegram / «Звездач»

По словам Семенович, её избранник подберёт самое красивое обручальное кольцо, ведь у него хороший вкус. Кроме того, пара опровергла, что бизнесмен живёт за счёт артистки.

Похудевшая Семенович похвасталась фигуркой в купальнике
Похудевшая Семенович похвасталась фигуркой в купальнике

Напомним, ранее Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной, тем самым Денисом Шреером, который имеет кучу долгов и скрывает от артистки свою семью в Германии. Пока не ясно, в курсе ли сама артистка, что стала разлучницей, или же мужчина врал обеим женщинам. Судя по всему, у певицы были на бойфренда огромные планы. Она признавалась в соцсети, что уже мечтает о детях, а также восхищалась тем, что наконец-то нашла человека со схожими интересами, вместе они изучают философию и эзотерику.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich

Алена Пенчугина
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