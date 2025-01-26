«Столкнутся с трудностями»: Оценены шансы Семенович выйти замуж за Шреера
Эзотерик Королёва высоко оценила шансы Семенович выйти замуж за Шреера
Анна Семенович и Денис Шреер. Обложка © VK / Анна Семенович
Шансы певицы Анна Семенович выйти замуж за бизнесмена Дениса Шреера довольно высоки, уверена эзотерик Майя Королёва. Тем не менее, по её словам, пара может столкнуться с трудностями. Если же брак состоится, то он будет наполнен стабильностью, уважением и общими ценностями, полагает собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
«Карты указывают на сильную эмоциональную связь, но также говорят о необходимости сделать важный выбор. Их отношения могут быть наполнены страстью и гармонией, но не исключено, что они столкнутся с трудностями из-за сомнений или внешних факторов. Для будущего потребуется осознанное усилие обеих сторон», — подчеркнула мистик.
Она также не исключила, что Шреер может бросить Семенович ради другой женщины. По мнению таролога, союз любящих сердец может рухнуть из-за недоверия. Тем не менее у пары есть шансы достичь гармонии и построить крепкие отношения.
Ранее Анна Семенович описали будущее с кучей болячек из-за «Оземпика». Кроме того, певица показала свой послепраздничный завтрак.