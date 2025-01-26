Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 09:21

«Столкнутся с трудностями»: Оценены шансы Семенович выйти замуж за Шреера

Эзотерик Королёва высоко оценила шансы Семенович выйти замуж за Шреера

Анна Семенович и Денис Шреер. Обложка © VK / Анна Семенович

Анна Семенович и Денис Шреер. Обложка © VK / Анна Семенович

Шансы певицы Анна Семенович выйти замуж за бизнесмена Дениса Шреера довольно высоки, уверена эзотерик Майя Королёва. Тем не менее, по её словам, пара может столкнуться с трудностями. Если же брак состоится, то он будет наполнен стабильностью, уважением и общими ценностями, полагает собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Карты указывают на сильную эмоциональную связь, но также говорят о необходимости сделать важный выбор. Их отношения могут быть наполнены страстью и гармонией, но не исключено, что они столкнутся с трудностями из-за сомнений или внешних факторов. Для будущего потребуется осознанное усилие обеих сторон», — подчеркнула мистик.

Она также не исключила, что Шреер может бросить Семенович ради другой женщины. По мнению таролога, союз любящих сердец может рухнуть из-за недоверия. Тем не менее у пары есть шансы достичь гармонии и построить крепкие отношения.

Семенович вывела в свет нового возлюбленного и заговорила о свадьбе
Семенович вывела в свет нового возлюбленного и заговорила о свадьбе

Ранее Анна Семенович описали будущее с кучей болячек из-за «Оземпика». Кроме того, певица показала свой послепраздничный завтрак.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Анна Семенович
  • Знаменитости
  • Мистика
  • Эзотерика
  • Поп-культура и Развлечения
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar