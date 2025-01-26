«Столкнутся с трудностями»: Оценены шансы Семенович выйти замуж за Шреера

Шансы певицы Анна Семенович выйти замуж за бизнесмена Дениса Шреера довольно высоки, уверена эзотерик Майя Королёва. Тем не менее, по её словам, пара может столкнуться с трудностями. Если же брак состоится, то он будет наполнен стабильностью, уважением и общими ценностями, полагает собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Карты указывают на сильную эмоциональную связь, но также говорят о необходимости сделать важный выбор. Их отношения могут быть наполнены страстью и гармонией, но не исключено, что они столкнутся с трудностями из-за сомнений или внешних факторов. Для будущего потребуется осознанное усилие обеих сторон», — подчеркнула мистик.