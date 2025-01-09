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9 января, 13:24

«Хватит жрать, пора на ЗОЖ»: Семенович показала свой послепраздничный завтрак

Семенович показала завтрак из двух яиц и призвала придерживаться ЗОЖ

Анна Семенович. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_semenovich

Анна Семенович. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_semenovich

Бышвая фигуристка и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович поделилась фото со своим завтраком после праздников, сопроводив его мотивирующей надписью «хватит жрать». Публикация появилась на её личной странице в социальной сети.

Завтра Анны Семенович. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_semenovich

Завтра Анны Семенович. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_semenovich

44-летняя певица пояснила, что будет соблюдать здоровый образ жизни (ЗОЖ) после новогодних праздников. Поэтому она поменяла свой рацион и показала фото с блюдцем, на котором лежали два куриных яйца.

«Всё, хватит жрать, пора на ЗОЖ. Мой завтрак», — подписала Семенович свою публикацию.

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А в конце минувшего года Анна Семенович поделилась ещё более значимыми подробностями своей личной жизни — певица впервые представила публике своего нового ухажёра, с которым они вместе посетили премию RU.TV. Общаясь с прессой, её избранник признался в желании предложить возлюбленной руку и сердце уже в 2025 году.

Юрий Лысенко
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