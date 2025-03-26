От интерната до красной дорожки: 9 детдомовцев, которые вопреки судьбе стали звёздами первой величины

Путь к славе не всегда усыпан розами. Некоторым приходится преодолевать невероятные трудности с самого детства. Мы собрали истории российских знаменитостей, чья судьба началась в стенах детских домов и интернатов, но это не помешало им добиться невероятных высот.

Нина Русланова — девочка без имени и фамилии

Нина Русланова: как девочка из пяти детдомов стала звездой. Фото © ТАСС / Виктор Борисов

Её нашли на улице украинского города Богодухова в 1946 году — крошечного двухмесячного младенца. Девочка никогда не знала своих родителей, даже день рождения ей пришлось выбрать самой — 5 декабря 1945 года, День сталинской Конституции. Фамилию она получила в честь певицы Лидии Руслановой. За детство Нина сменила пять детских домов, а в 18 лет выучилась на штукатура. Но мечта стать актрисой оказалась сильнее — она поступила в знаменитую «Щуку» и уже в 21 год сыграла свою первую роль в фильме «Короткие встречи». Она подарила нам незабываемые образы в «Афоне», «Не стреляйте в белых лебедей» и десятках других любимых фильмов.

Ани Лорак — из интерната на Евровидение

Ани Лорак: путь от интерната до мировой сцены. Фото © ТАСС / Яна Яворская

Девочка с удивительным голосом, родившаяся в маленьком украинском городке Кицмань, в шесть лет оказалась в школе-интернате. Её мать-одиночка не могла прокормить детей, работая круглыми сутками. До седьмого класса будущая звезда жила в Садгорской школе-интернате № 4 в Черновцах, мечтая о большой сцене. Всё изменилось, когда 16-летняя Каролина выступила на конкурсе «Утренняя звезда» под псевдонимом Ани Лорак. Потом был контракт с Игорем Крутым, Евровидение-2008 и второе место с хитом Shady Lady. Сейчас её невероятный голос, харизма и красота покоряют зрителей по всему миру.

Станислав Садальский — путь от интерната до культового Кирпича

Станислав Садальский: актёр из детдома, которого спасла сцена. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В детстве Стас пережил настоящий ад: отец избивал его, брата и мать. Когда мальчику исполнилось 12 лет, мама скончалась, и отец без угрызений совести сдал сыновей в воронежский интернат. Именно там Садальский впервые вышел на сцену в школьных постановках и понял, что актёрство — его призвание. Во ВГИК его не взяли из-за неправильного прикуса, но ГИТИС распахнул перед ним двери. А позже тот самый прикус помог ему блестяще сыграть Кирпича в легендарном «Месте встречи изменить нельзя». Судьба умеет превращать недостатки в достоинства, если человек не сдаётся.

Николай Перминов — дважды оставленный, но не сломленный

Николай Перминов: несломленный сирота, который стал звездой экранов ТВ. Фото © kino-teatr.ru / Rosetta

Родная мать отказалась от Николая сразу после рождения. Его усыновили, но приёмные родители, заподозрив у мальчика синдром Дауна, вернули ребёнка в детдом. К счастью, диагноз не подтвердился, но обратно в семью его уже не взяли. В детском доме Николай увлёкся театральным искусством и даже после армии не забыл о своей мечте стать актёром. В 2009 году он окончил знаменитую «Щуку» и начал регулярно сниматься в кино и сериалах. «Тайны следствия», «Глухарь. Возвращение», «Склифосовский» — сегодня его знают миллионы зрителей, даже не подозревая о непростом детстве актёра, который всю жизнь искал, но так и не нашёл свою родную мать.

Юрий Шатунов — сирота, покоривший миллионы сердец

Юрий Шатунов: интернат, ставший началом легенды. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Когда 11-летний Юра потерял маму, начались времена бродяжничества. Почти год он скитался по Башкирии и Оренбургской области, пока не попал в детский дом посёлка Акбулак. Позже его перевели в оренбургский интернат № 2, где руководитель музыкального кружка Сергей Кузнецов создал группу «Ласковый май». Простые, берущие за душу песни о детдомовской жизни в исполнении Шатунова моментально разлетелись по всему Союзу. Тысячи поклонниц, стадионы, аншлаги... А начиналось всё в стенах простого интерната, где мальчик со сложной судьбой нашёл своё призвание и проторил дорогу к сердцам миллионов.

Евгений Шириков — от интерната до главных ролей

Евгений Шириков: как парень из интерната стал актёром. Фото © kinopoisk.ru

Когда Жене было 11, его отец попал в тюрьму, а мать ушла из жизни. Мальчик оказался в интернате города Сокола Вологодской области. Там он увлёкся спортом, музыкой и театром, а затем поступил в музыкальный колледж. Упорство и талант привели его в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, которую он окончил с отличием. Сегодня Евгений — востребованный актёр, которому подвластны разные амплуа. Его история доказывает, что целеустремлённость и трудолюбие могут открыть любые двери, даже если старт в жизни выдался непростым.

Пётр Логачёв — преданный, но не простивший

Пётр Логачев: как брошенный матерью мальчик стал звездой. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

Двухлетний Петя и его брат оказались в детдоме, когда после смерти мужа мать поняла, что не справится с воспитанием четверых детей. В детском доме мальчик увлёкся театром, а после школы поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Талантливого студента заметили и стали приглашать сниматься в кино и сериалах. Логачёв построил успешную карьеру и доказал, что может многого добиться. Но при этом он так и не смог простить мать за её решение отказаться от сыновей, предпочитая не обсуждать эту болезненную тему. Не все детские раны затягиваются даже после достижения успеха и признания.

Даня Милохин — детдомовец, ставший кумиром молодёжи

Даня Милохин: детдомовец, взорвавший Интернет. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В три года Даня попал в тот же самый оренбургский детский дом, что и Шатунов, когда мать отказалась от него и брата. В 13 лет мальчиков взяла приёмная семья, но жизнь продолжала испытывать парня на прочность: он жил в общежитии, иногда на улице, бывали дни, когда Даня не имел денег даже на еду. Всё изменил «Тикток», где смешные ролики Милохина неожиданно выстрелили в 2019 году. Сегодня он — один из самых высокооплачиваемых блогеров России, участник шоу «Ледниковый период», актёр сериалов. Бывшего воспитанника детдома уже называют «новым Шатуновым» — символично, что их пути начались в одном и том же месте.

Валентин Дикуль — от детдома до легенды медицины

Валентин Дикуль: сам себе врач и герой тысяч спасённых людей. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Семилетний Валентин остался круглым сиротой: отец погиб, мать умерла, а сам мальчик попал в детский дом в Литве. Именно там он впервые увидел цирк и навсегда влюбился в сцену. Он сбегал из интерната, чтобы помогать артистам, подглядывал за тренировками, учился акробатике, гимнастике и борьбе — и вскоре стал воздушным гимнастом. Но на пике мечты судьба нанесла жестокий удар — в 14 лет Дикуль сорвался с высоты 13 метров и остался парализован ниже пояса. Врачи поставили крест: инвалидная коляска на всю жизнь. Но Валентин не смирился. Он начал тренироваться прямо в больнице, придумал самодельные тренажёры и методику восстановления. Через шесть лет появился первый результат — чувствительность в ногах, затем — движения. Он не просто встал — он разработал систему реабилитации, которая помогла тысячам!