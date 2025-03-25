9 колких, но правдивых фраз Раневской, которые заставят посмотреть на жизнь без розовых очков

Во вторник, 25 марта 2025 года, вся Россия будет отмечать День работника культуры. Он относится не только к актёрам, музыкантам, поэтам, шоуменам — с праздником стоит поздравить и рядовых работников. Если в вашем кругу общения есть библиотекари, работники театров, сотрудники концертных залов и ДК, то смело поздравляйте их с этим днём. А мы в Life.ru, в свою очередь, собрали в подарок работникам культуры сатиричные, почти ехидные, но невероятно жизненные цитаты Фаины Раневской.

Что говорила Фаина Раневская о жизни

Фаина Раневская, как никто, прочувствовала жизнь как во всей её красоте, так и со всей её изнанкой. Фото © Wikipedia

Эта цитата представляет нам Фаину Раневскую как тонко чувствующего, целеустремлённого человека, который знает, что будущее ещё не наступило, прошлое уже прошло, а смысл есть только в настоящем моменте. Не цепляться за прошлое и жить «здесь и сейчас» — это девиз Раневской, отражённый в данной цитате. «Закоулки памяти» представляют интересный феномен, они манят нас в ностальгическое путешествие, но в итоге оказывается, что, погружаясь в воспоминания, мы пропускаем реальную жизнь. Это имела в виду Фаина Раневская.

Что говорила Фаина Раневская о справедливости

Фаина Раневская тонко чувствовала жизнь, людей и обладала едким аналитическим умом. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Очень жизненная цитата Фаины Раневской. Она родилась 27 августа 1896 года в Таганроге, то есть по знаку зодиака была Девой. А умерла 19 июля 1984 года, дожив до 87 лет. За долгие годы своей жизни гениальная комедийная актриса успела заметить, что награды часто выдаются не тем, кто их действительно заслужил, а «по блату». Она считала, что отличный офицер, самоотверженно спасавший жизнь каждого своего солдата, может быть одарён меньше, чем, например, сын чиновника, которому просто захотелось красивую звёздочку на лацкан форменного пиджака.

Что говорила Фаина Раневская о богатстве

Фаина Георгиевна Раневская была известна на всю страну, но никогда не стремилась к материальному богатству. Фото © ТАСС / Михаил Строков

Это невероятно глубокомысленная цитата Фаины Георгиевны. В других своих высказываниях она удивлялась, что в Одессе её судят по одежде и думают: она специально носит не очень шикарные вещи, потому что хранит свои невероятные богатства где-то в тайнике. Одесситы не верили, что известная на весь Союз актриса может быть несколько несостоятельной с финансовой точки зрения. Но отсутствие потребности к богатству — это действительно само по себе богатство. Бесконечная гонка за материальными благами не приносит радости никому. У шикарной, роскошной жизни есть изнанка, и такие подвижники, как Фаина Георгиевна, сознательно отказываются от богатства, чтобы не замарать свой чистый дух.

Что говорила Раневская о женщинах

Фаина Раневская очень уважала женщин, ведь она сама была женщиной. Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин

Замечательное напоминание о том, что перед Богом равны все, независимо от пола, возраста и вероисповедания. Фаина Георгиевна всегда славилась своей прогрессивной мыслью, даже в самые тяжёлые репрессивные времена, настигавшие СССР. Действительно, женщины — не слабый пол. Наоборот, большая сила нужна, чтобы выносить и родить ребёнка, а потом заботиться о нём, учитывая, что первые пару лет заботы о младенце спать молодым родителям приходится от силы часа два за ночь. К тому же многие женщины по силе не уступают мужчинам, спортсменки-сумоистки, например, легко могут «поломать» щуплого хулигана. А гнилые доски — это просто гнилые доски. Слабый пол, который давно уже пора поменять.

Что Фаина Раневская говорила о здоровье

Фаина Раневская сочинила множество афоризмов о здоровье, своём и чужом. Фото © Kinopoisk

Люди XXI века поймут, особенно те, кому уже за 25. Вы можете считаться здоровым и без препятствий проходить все диспансеризации и медкомиссии, но болеть ваше тело будет, причём в самых неожиданных местах. Каждодневные боли — повод обратиться к врачу, тем более что в наше время медицина уже гораздо прогрессивнее, чем была во времена Фаины Георгиевны. Лечебная гимнастика тоже может помочь, равно как и занятия спортом. Мышцы должны привыкать к нагрузкам, а позвоночник должен выправляться. Но от болей не застрахован даже самый здоровый на свете человек.

Что говорила Фаина Раневская о своей профессии

Фаина Раневская — гениальная актриса, проявившая своё комедийное амплуа, но своей карьерой она всю жизнь была недовольна. Фото © Kinopoisk

Фаина Георгиевна Раневская — плоть от плоти эпохи, когда поэзию громили футуристы, а в театральном искусстве активно внедрял свои методы режиссёр Константин Станиславский. По Станиславскому, каждый эпизод, каждую эмоцию надо не играть, а буквально проживать, чтобы зритель, увидев вас, проникся сочувствием и эмпатией и почувствовал те эмоции, что вы пытаетесь ему передать. Поэтому для Фаины Раневской сцена — это жизнь. То, чем она занималась, не было игрой, а зрители для неё не были игрушками. На сцене она действительно жила.

Что Фаина Георгиевна говорила о дружбе

Фаина Раневская была очень благодарна тем друзьям, что не отворачивались от неё в трудную минуту. Фото © Kinopoisk

Здесь Фаина Георгиевна затрагивает важную тему дружбы. Как отличить настоящую от лёгкого приятельства, которое хочет выдать себя за дружбу? Настоящие, верные и духовно глубокие люди — всегда самые замечательные друзья. Фаина Георгиевна так и пишет: когда они приходят к ней в гости, они оказывают ей честь. А те, кто не интересуется её жизнью и не ходит к ней, — тоже оказывают ей «некоторую честь», поскольку они лишают своего общества, и Раневской это приятно. Люди, чьи интересы проходят в области комиссионных магазинов, считаются Фаиной Георгиевной безмозглыми.

Что Фаина Раневская говорила о старости

Когда старость наступила, Фаина Георгиевна не сдалась: она стала её анализировать и потешаться над своим старым состоянием. Фото © Kinopoisk

Какая зрелая цитата! Старость не радость, это знают все люди, достигшие преклонного возраста. Здоровье начинает «сдавать», друзья начинают умирать, дети и внуки заняты своими делами и посещают максимум раз в полгода... А у Фаины Георгиевны вообще никогда не было ни мужа, ни детей! Поэтому она — автор стольких пронзительных цитат про одиночество. Но даже в одинокой старости можно не унывать, а веселить себя своим острым умом и, конечно же, предаваться воспоминаниям о былых подвигах. Пожалуй, именно этим и развлекалась Раневская, когда ей было где-то 80 лет.

Фаина Раневская о мнении окружающих

Фаина Георгиевна знала, что мнение окружающих ничего не стоит. Главное — как вы сами себя чувствуете. Фото © Kinopoisk

Эта цитата может показаться нецензурной, но давайте вспомним, что хрен — это всего лишь растение из семейства капустных. Он очень вкусный и давно используется славянами в пищу, причём есть можно как корни, так и листья. Полезен хрен и в народной медицине: в нём содержатся фитонциды, которые обеспечивают его острый вкус и одновременно убивают болезнетворные бактерии. Так что в цитате Раневской хрен больше означает эдакую «припарку», которую она положила на мнение окружающих. И это прописная истина: если мнение прохожих и соседей не волнует вас и не мешает жить своей, индивидуальной жизнью, вы действительно счастливы.