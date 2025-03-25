Психологи в шоке: 7 баек, которые ломали психику детям в СССР и вызывали страхи, мешающие жить

«Тяжёлое детство, деревянные игрушки, прибитые к полу» — это, конечно, очень большое преувеличение. Но в любом детстве есть проблемы и в любой семье есть конфликты. И если сейчас на психику детей влияют всякие странные тренды типа «бежевых мам», то в СССР были свои трюки. Иногда от них становилось не по себе. А некоторые из фишек воспитания и вовсе ломали психику детям. Страшные истории, круговая порука, наказания — всё шло в ход. В материале рассказываем, какие страхи прививали детям методы воспитания советских родителей и какие психологические травмы шли бонусом.

Пугали страшилками и прививали страх темноты

Серенький волчок не придёт, успокойтесь. И бабайка под кроватью тоже не живёт. Фото © ТАСС / Анатолий Седельников

«Придёт серенький волчок и укусит за бочок» — как часто вы это слышали и до какого возраста? Обычно серыми волками пугают где-то до 7–10 лет, примерно до того же возраста молодое поколение верит в Деда Мороза. Смысл в этой страшилке был весьма материальный: детям на край реально лучше не ложиться, ведь они могут упасть. Но пугать укусом волка... Это, пожалуй, уже слишком.

Монстр, который может вам повредить, пока вы спите, — это распространённый детский страх, и он часто переходит во взрослый возраст под видом страха темноты. Некоторые люди уже после 20 или 30 лет спят с включённым светом из-за этого страха. Туда же — истории про бабайку, лешего, домового... А когда советские дети немного вырастали, страшные истории про покойников, призраков или Фредди Крюгера им рассказывали подростки, которым удалось справиться с подобным страхом. А может быть, специально «передавали» фобию первоклашкам, чтобы самим не было так тревожно.

Прививали покорность, заставляя стоять часами в углу

Кого в детстве не ставили в угол, тот жизни не видал. Фото © ТАСС / Николай Гынгазов

Это наша славная советская традиция — ставить непокорных детей в угол. Если им везло, в углу приходилось стоять во весь рост, не наблюдая ничего вокруг, кроме обоев. Это было просто скучно. Но, если родители придерживались ещё более архаичных методов воспитания, стоять в углу приходилось на коленях, на гречке или других крупах (непростительное расточительство). Но даже если ребёнку везло — и он просто стоял «у позорного угла» без дополнительных пыточных выдумок, то к наказанию прибавлялось ещё и психологическое давление.

В зависимости от вредности домочадцев они могли либо журить ребёнка за то, какой же он непослушный, либо советовать попросить прощения у мамы, чтобы получить своеобразное «угловое УДО». Всё это вселяло в детей покорность, причём не то чтобы учило их здоровой субординации и методам выживания в иерархических структурах, а скорее убивало волю. В результате таких наказаний и привитой ими покорности, страха задавать вопросы и говорить «нет» дети часто «велись» на манипуляции незнакомцев, которые, например, предлагали им конфеты, выясняли, когда мама с папой уходят на работу, а потом обворовывали квартиру.

Внушали страх быть самим собой

Это сейчас можно красить волосы, делать татуировки и пирсинг. В советские времена люди такого ещё не понимали. Фото © ТАСС / Владимир Матвиевский

Если семейное воспитание ставило своей целью выстроить систему подчинения, то школьное во главу угла ставило унификацию. Такой настрой отлично отразил в своих стихах бывший зампред Владислав Сурков: «Я буду как ты, / Ты будешь как он, / Мы будем как все». Советский ребёнок не должен был выделяться среди сверстников. Его жизнь проходила по чёткой линии: октябрёнок – пионер – комсомолец – вступление в партию. Те, кто был исключён из пионеров, подвергались общественному порицанию. Считалось, что дорога у них по жизни была только одна — уголовная. Без вступления в партию можно было забыть о каких-то карьерных достижениях. Этот настрой до сих пор живёт в сердцах тех советских детей, что уже выросли, поэтому нам всем так сложно принимать себя и быть самими собой. Кстати, часто те, кого выгоняли из пионеров или октябрят, добивались большего, чем образцовые пионеры.

Боязнь представителей власти

«Страшный дядя-милиционер» не может никуда вас увести, если вам ещё нет 14 лет. Это закон. Фото © ТАСС / И. Шагаутдинов

Очень часто советских детей пугали милицией. Пожалуй, даже слишком часто. «Придёт дядя-милиционер, заберёт тебя с собой...» — и что? Уголовная ответственность в СССР наступала в возрасте 12 лет, но страшилки рассказывали даже дошколятам, «забывая» при этом сказать, что в случае какой-то крупной провинности ребёнка в отделение милиции на беседу попадут как раз таки родители. Возможно, таким образом они просто занимались «самотерапией», пытаясь избавиться от собственного страха перед силовыми службами. Детей обещали при помощи милиции побить, посадить в тюрьму, причём обязательно к взрослым уголовникам. В каком мире надо жить, чтобы пугать подобным дошколёнка? При этом в качестве примера как раз указывали отсидевших соседей. В итоге страх перед полицейскими преследует нас и в 2025 году, хотя данная служба существует исключительно ради соблюдения закона, наведения порядка на улицах и защиты законных интересов граждан.

Прививали панический страх очередей

Страх детства номер один: дойти в очереди до продавщицы без мамы и денег. Фото © ТАСС / Николай Адамович

Все помнят этот кошмар из детства. Вы с мамой пошли в магазин или на рынок, деньги только у мамы, она оставляет вас занимать очередь, сама куда-то уходит. Очередь медленно продвигается. С каждым отоварившимся покупателем дистанция между вами и продавщицей сокращается — и панический страх разрастается в геометрической прогрессии. Мама в итоге возвращается, а вот убитые нервные клетки — нет. Традиция оставлять детей в очереди достаточно древняя, она возникла с тех пор, как в СССР установился дефицит и эти очереди вообще появились. Но в СССР всё было ещё жёстче. Очереди могли длиться по 4–5 часов, а ребёнка преследовал хтонический ужас. «Вдруг я забуду, за кем мы заняли?», — думал малыш. Его пугало в данной ситуации всё: незнакомые дяди и тёти, уставшая и потому злая продавщица... В такие моменты хотелось прибежать домой и спрятаться под одеяло.

Страх не поступить в университет

Университет или институт — приятное и весёлое место, но в наших реалиях на выбор профессии он влияет довольно опосредованно. Фото © ТАСС / Юрий Белозеров

Давайте будем честными: в 2020-х больше всего на старте зарабатывают выпускники колледжей, причём любых, как тех, что в советские времена были техникумами, так и тех, что считались «позорными» ПТУ. Пиетет перед высшим образованием в нас внедрила чёткая и прозрачная советская система найма: если ты заканчивал ПТУ, отправлялся гнуть спину за копейки на завод, если техникум — становился менеджером среднего звена с небольшой зарплатой, а вот университет — это да.... Если бы в СССР знали про франшизу «Гарри Поттер», университет непременно сравнивали бы со школой волшебников «Хогвартс».

В СССР причины восхищаться университетами были: сразу после окончания учёбы студентов распределяли на довольно престижные профессии, но часто в другой регион. Когда СССР распался, система найма поменялась: теперь каждый сам за себя. И в этой ситуации ценность высшего образования слегка упала. Если в Советах мамы и бабушки пугали детей тем, что без образования они смогут работать только дворником или уборщицей, то теперь опытный «клинер» может зарабатывать 80 тысяч в месяц, а сотрудник НИИ получает раза в три меньше. Но страх не поступить в вуз или вылететь из него — это, пожалуй, главный невроз советской молодёжи, который до сих пор живёт в некоторых из нас.

Страх одиночества

Когда советские дети устраивают кому-то бойкот, они не сдерживают себя. Фото © ТАСС / Владимир Шуба, Сергей Желудович

Советское общество — это было жёстко. Если вас бойкотировали в реальной жизни, вы не могли найти друзей на просторах Интернета. С вами никто не разговаривал, приходилось проводить время исключительно с книгами или со своими мыслями. За целый день в школе не проронить ни слова — как вам такое? Чем-то похоже на подвиг святого Макария Египетского: он принёс Богу обет исихазма, то есть молчания, выполнил его и заслужил таким образом свой статус святого. Но в молчании бойкотированных школьников ничего святого не было, можете для справки посмотреть фильм «Чучело». Стоит отметить, что как раз в возрасте 13–16 лет ребёнку жизненно необходимо живое общение со сверстниками — иначе потом будут проблемы с социализацией.

Детей с младых ногтей учили вести хозяйство, заботиться о младших братьях и сёстрах, запрещали сидеть на углу стола — плохая примета. Подростков постоянно доставали фразой «Что люди подумают». Процветали подковёрные интриги, судьбу мальчишки или девчонки могла определить буквально одна старушка-сплетница, которой что-то не понравилось в поведении юного советского человека. Быть изгоем в коллективе — это очень неприятно, потому что к бойкоту часто присоединяется физическое насилие. А ещё в советских детских компаниях бытовал принцип, который сейчас на английском называется snitches get stitches — «стукачи получают стежки». Поэтому дети никому ничего не рассказывали — даже если хулиган отобрал ластик, еду, дорогую шапку или деньги на неделю, родителям всё равно приходилось врать, что все эти вещи «потерялись». Выдашь хулигана — станешь изгоем. Потом советские дети вырастали и с большим удовольствием несли эти принципы во взрослую жизнь. Страх одиночества, впрочем, никуда не девался.