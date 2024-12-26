Life.ru выяснил, какую опасность таят «бежевые мамы» и почему они опасны для своих же детей
Эти мамочки отказались от любых цветов, кроме бежевого, во всём: в одежде, в интерьере, а иногда даже в еде. Life.ru рассказывает, чем опасен тренд на «бежевое материнство».
«Бежевое материнство» — относительно недавний западный тренд в воспитании детей. Он объединяет молодых мам, которые приняли радикальное решение и отказались от ярких цветов в интерьере и одежде. Впервые видео «бежевых мам» появилось год или два назад в социальных сетях. Сейчас тренд добрался и до нашей страны: его поддержали такие звёздные мамы, как Кристина Асмус, Ксения Бородина и Оксана Самойлова. Опасно ли это и почему?
Кто такие «бежевые мамы»
«Бежевые мамы» — новый тренд в воспитании детей, суть которого в отказе практически от всех цветов, кроме бежевого. Фото © «Шедеврум»
«Бежевые мамы» за последние несколько лет захватили социальные сети. Они, как это видно из названия, отказываются от любых цветов, кроме бежевого, во всём, что связано с ребёнком. То есть вся детская одежда, игрушки, интерьер комнат и даже еда становятся однотонными. У этого тренда сразу появилось множество последователей — бежевая эстетика шикарно смотрится на фотографиях и видео, а сами мамы собирают сотни тысяч подписчиков в «Тиктоке».
Но не всё так однозначно. «Бежевое материнство» подвергается критике как со стороны более «традиционных» в выборе цветов для ребёнка родителей, так и со стороны экспертов-медиков. Главная идея такова: на самом деле «бежевые мамы» обставляют всё вокруг в пастельных тонах не для ребёнка, а в первую очередь для себя. Вместе с детским психологом Дарьей Дугенцовой разбираем, что не так с трендом на «бежевое материнство».
Как «бежевое материнство» влияет на детей
«Бежевые мамы» предпочитают умеренные, спокойные цвета как в детской одежде, так и в интерьере. Но для детей важно учиться различать прежде всего яркие цвета. Фото © «Шедеврум»
Есть несколько опасностей «бежевого материнства», о которых лучше знать. Первая: отсутствие ярких цветов дома затруднит обучение распознавания цветовой гаммы. Вторая: ребёнок может сильно перевозбудиться, если увидит яркие цвета, например, на улице. Более того — его психика будет остро реагировать на такие цвета даже во взрослом возрасте.
Среди хейтеров этого явления популярны соображения о том, что «бежевые мамы» выбирают спокойную цветовую гамму в основном потому, что пастельные цвета успокаивают их, а не ребёнка. Некоторые специалисты считают, что малыш вовсе не воспринимает взрослые умеренные цвета — и обилие таких оттенков дома может сделать его замкнутым.
«Бежевые мамы» в ответ приводят следующие аргументы:
- Обилие цветов приводит к сенсорной перегрузке и нервным срывам.
- Игрушки яркого цвета созданы с применением ядовитых красителей.
- Отказ от разноцветной обстановки и пластиковых игрушек хорошо сказывается на экологии.
- Однотонный интерьер — это просто красиво.
Зачем ребёнку нужны яркие цвета дома
«Бежевые мамы» не признают фактов, свидетельствующих о том, что яркие цвета необходимы для полноценного развития ребёнка. Фото © «Шедеврум»
Как утверждают учёные, способность распознавать цвета появляется у ребёнка примерно в пять месяцев. Начиная с этого момента, они оказывают очень важное влияние на развитие мозга маленького человека. Яркая гамма помогает закрепить логические цветовые связи, например ассоциацию красного и опасности, а также развивает эмоциональную сферу. Так, зелёный цвет помогает ребёнку успокоиться, розовый уменьшает стресс, оранжевый вызывает приятные эмоции, а синий способствует развитию фантазии.
Если дети не получают яркой цветовой стимуляции дома, выход на улицу, где от природы присутствуют яркие цвета, станет для них ещё большим стрессом. Яркие оттенки в этом случае уж точно вызовут сенсорную перегрузку: у ребёнка просто не было шанса к ним привыкнуть.
Дома ребёнок должен учиться различать красный, зелёный, жёлтый — все цвета радуги, чтобы у него развивалось восприятие и воображение. Если у ребёнка всё вокруг — интерьер, игрушки, одежда — направлено на спокойные оттенки, то, к сожалению, можно говорить о возможном непонимании и неправильной закладке цветовой гаммы.
Чем грозит ребёнку отказ от ярких цветов
«Бежевым мамам» нравятся пастельные цвета, потому что они успокаивают их самих. Но ребёнку такие оттенки только вредят. Фото © «Шедеврум»
Как мы уже отмечали, яркие цвета играют важную роль в развитии ребёнка. Он одновременно учится и отличать их друг от друга, и выстраивать логические связи между цветом и тем, что тот символизирует. В полностью пастельной комнате тяжело показать ребёнку, что солнце жёлтое, а небо — голубое. Неправильные цветовые ассоциации могут проследовать за ребёнком и во взрослую жизнь, но, как именно повлияют на детей эксперименты «бежевых мам», пока не известно. Впрочем, есть ряд предположений.
Лишённая разнообразия домашняя обстановка может вызвать у ребёнка психологические проблемы в будущем. Такие дети вырастают обычно более замкнутыми, им труднее находить себе друзей, а во взрослом возрасте — выстраивать прочные социальные связи. Бежевые тона в обстановке также снижают способность ребёнка к адаптации: от ярких цветов в некоторых случаях зависит сама наша жизнь, например, когда мы переходим дорогу, глядя на сигнал светофора. Вряд ли вы хотите знать, что будет, если нарушить прочную ассоциацию зелёного цвета со спокойствием, а красного — с опасностью.
Почему ненависть к «бежевым мамам» — это всё равно плохо
«Бежевые мамы» получают много хейта в Интернете. Это плохо сказывается на здоровье как женщины, так и ребёнка. Фото © «Шедеврум»
«Бежевые мамы» — относительно недавний тренд. Впрочем, они уже успели обзавестись армией противников. Сторонники ярких цветов в воспитании выкладывают в соцсетях фотографии грустных «бежевых мам» и детей, утверждая, что нейтральные цвета — это те, из которых вытянули радость. Кроме того, под публикациями «бежевых мам» обычно много негативных комментариев, которые могут сильно повредить психику как матери, так и ребёнка.
В вопросе интерьера важна золотая середина. Не стоит лишать ребёнка ярких цветов, необходимых для его развития, и в то же время взрослым не стоит сильно себя перегружать разноцветной радугой по всему дому. Может неплохо сработать компромисс: яркие цвета в детской и пастельные — в спальне и общих пространствах.
На самом деле я считаю, что те, кто против «бежевых мам», к ним очень много вопросов и достаточно много скрытой агрессии, направленной в их («бежевых мам». — Прим. ред.) сторону. Я считаю, что каждый решает так, как он считает нужным. И если маме в сложном материнстве для счастья нужно, чтобы у неё вокруг всё было бежевое, пусть будет бежевое.
Мы вместе с детским психологом разобрали относительно новый для россиян феномен «бежевых мам» и предложили здоровые альтернативы этому тренду. Пастельные тона хорошо выглядят на фотосессиях, но в то же время могут навредить развитию ребёнка. Но у нас есть тест, который понравится и «бежевым мамам», и их противникам, и даже детям: угадайте героев «Спокойной ночи, малыши!».
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