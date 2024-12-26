Life.ru выяснил, какую опасность таят «бежевые мамы» и почему они опасны для своих же детей

«Бежевое материнство» — относительно недавний западный тренд в воспитании детей. Он объединяет молодых мам, которые приняли радикальное решение и отказались от ярких цветов в интерьере и одежде. Впервые видео «бежевых мам» появилось год или два назад в социальных сетях. Сейчас тренд добрался и до нашей страны: его поддержали такие звёздные мамы, как Кристина Асмус, Ксения Бородина и Оксана Самойлова. Опасно ли это и почему?

Кто такие «бежевые мамы»

«Бежевые мамы» — новый тренд в воспитании детей, суть которого в отказе практически от всех цветов, кроме бежевого. Фото © «Шедеврум»

«Бежевые мамы» за последние несколько лет захватили социальные сети. Они, как это видно из названия, отказываются от любых цветов, кроме бежевого, во всём, что связано с ребёнком. То есть вся детская одежда, игрушки, интерьер комнат и даже еда становятся однотонными. У этого тренда сразу появилось множество последователей — бежевая эстетика шикарно смотрится на фотографиях и видео, а сами мамы собирают сотни тысяч подписчиков в «Тиктоке».

Но не всё так однозначно. «Бежевое материнство» подвергается критике как со стороны более «традиционных» в выборе цветов для ребёнка родителей, так и со стороны экспертов-медиков. Главная идея такова: на самом деле «бежевые мамы» обставляют всё вокруг в пастельных тонах не для ребёнка, а в первую очередь для себя. Вместе с детским психологом Дарьей Дугенцовой разбираем, что не так с трендом на «бежевое материнство».

Как «бежевое материнство» влияет на детей

«Бежевые мамы» предпочитают умеренные, спокойные цвета как в детской одежде, так и в интерьере. Но для детей важно учиться различать прежде всего яркие цвета. Фото © «Шедеврум»

Есть несколько опасностей «бежевого материнства», о которых лучше знать. Первая: отсутствие ярких цветов дома затруднит обучение распознавания цветовой гаммы. Вторая: ребёнок может сильно перевозбудиться, если увидит яркие цвета, например, на улице. Более того — его психика будет остро реагировать на такие цвета даже во взрослом возрасте.

Среди хейтеров этого явления популярны соображения о том, что «бежевые мамы» выбирают спокойную цветовую гамму в основном потому, что пастельные цвета успокаивают их, а не ребёнка. Некоторые специалисты считают, что малыш вовсе не воспринимает взрослые умеренные цвета — и обилие таких оттенков дома может сделать его замкнутым.

«Бежевые мамы» в ответ приводят следующие аргументы: Обилие цветов приводит к сенсорной перегрузке и нервным срывам.

Игрушки яркого цвета созданы с применением ядовитых красителей.

Отказ от разноцветной обстановки и пластиковых игрушек хорошо сказывается на экологии.

Однотонный интерьер — это просто красиво.

Зачем ребёнку нужны яркие цвета дома

«Бежевые мамы» не признают фактов, свидетельствующих о том, что яркие цвета необходимы для полноценного развития ребёнка. Фото © «Шедеврум»

Как утверждают учёные, способность распознавать цвета появляется у ребёнка примерно в пять месяцев. Начиная с этого момента, они оказывают очень важное влияние на развитие мозга маленького человека. Яркая гамма помогает закрепить логические цветовые связи, например ассоциацию красного и опасности, а также развивает эмоциональную сферу. Так, зелёный цвет помогает ребёнку успокоиться, розовый уменьшает стресс, оранжевый вызывает приятные эмоции, а синий способствует развитию фантазии.

Если дети не получают яркой цветовой стимуляции дома, выход на улицу, где от природы присутствуют яркие цвета, станет для них ещё большим стрессом. Яркие оттенки в этом случае уж точно вызовут сенсорную перегрузку: у ребёнка просто не было шанса к ним привыкнуть.

Дома ребёнок должен учиться различать красный, зелёный, жёлтый — все цвета радуги, чтобы у него развивалось восприятие и воображение. Если у ребёнка всё вокруг — интерьер, игрушки, одежда — направлено на спокойные оттенки, то, к сожалению, можно говорить о возможном непонимании и неправильной закладке цветовой гаммы. Дарья Дугенцова Детский психолог

Чем грозит ребёнку отказ от ярких цветов

«Бежевым мамам» нравятся пастельные цвета, потому что они успокаивают их самих. Но ребёнку такие оттенки только вредят. Фото © «Шедеврум»

Как мы уже отмечали, яркие цвета играют важную роль в развитии ребёнка. Он одновременно учится и отличать их друг от друга, и выстраивать логические связи между цветом и тем, что тот символизирует. В полностью пастельной комнате тяжело показать ребёнку, что солнце жёлтое, а небо — голубое. Неправильные цветовые ассоциации могут проследовать за ребёнком и во взрослую жизнь, но, как именно повлияют на детей эксперименты «бежевых мам», пока не известно. Впрочем, есть ряд предположений.

Лишённая разнообразия домашняя обстановка может вызвать у ребёнка психологические проблемы в будущем. Такие дети вырастают обычно более замкнутыми, им труднее находить себе друзей, а во взрослом возрасте — выстраивать прочные социальные связи. Бежевые тона в обстановке также снижают способность ребёнка к адаптации: от ярких цветов в некоторых случаях зависит сама наша жизнь, например, когда мы переходим дорогу, глядя на сигнал светофора. Вряд ли вы хотите знать, что будет, если нарушить прочную ассоциацию зелёного цвета со спокойствием, а красного — с опасностью.

Почему ненависть к «бежевым мамам» — это всё равно плохо

«Бежевые мамы» получают много хейта в Интернете. Это плохо сказывается на здоровье как женщины, так и ребёнка. Фото © «Шедеврум»

«Бежевые мамы» — относительно недавний тренд. Впрочем, они уже успели обзавестись армией противников. Сторонники ярких цветов в воспитании выкладывают в соцсетях фотографии грустных «бежевых мам» и детей, утверждая, что нейтральные цвета — это те, из которых вытянули радость. Кроме того, под публикациями «бежевых мам» обычно много негативных комментариев, которые могут сильно повредить психику как матери, так и ребёнка.

В вопросе интерьера важна золотая середина. Не стоит лишать ребёнка ярких цветов, необходимых для его развития, и в то же время взрослым не стоит сильно себя перегружать разноцветной радугой по всему дому. Может неплохо сработать компромисс: яркие цвета в детской и пастельные — в спальне и общих пространствах.

На самом деле я считаю, что те, кто против «бежевых мам», к ним очень много вопросов и достаточно много скрытой агрессии, направленной в их («бежевых мам». — Прим. ред.) сторону. Я считаю, что каждый решает так, как он считает нужным. И если маме в сложном материнстве для счастья нужно, чтобы у неё вокруг всё было бежевое, пусть будет бежевое. Дарья Дугенцова Детский психолог