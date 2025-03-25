Тест: Стук колёс, чай и варёные яйца — сможете отгадать 6 фильмов СССР по кадрам с поездами?

Порой кажется, что поезд — это отдельный мир, где разворачиваются интересные события из жизни: стук колёс задаёт ритм неспешным разговорам, запах бутербродов с колбасой смешивается с ароматом чая в подстаканниках, а за окном мелькают красочные пейзажи. В купе случайные попутчики превращаются в близких друзей, а на перронах встречают и провожают так, будто никогда больше не встретятся. Неудивительно, что советский кинематограф любил поезда — они были идеальными декорациями для романтики, комедийных недоразумений и драматических прощаний. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти культовые моменты!