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25 марта, 14:00

Тест: Стук колёс, чай и варёные яйца — сможете отгадать 6 фильмов СССР по кадрам с поездами?

В современном мире все пытаются сэкономить время и выбирают самые быстрые способы передвижения, совсем забывая об атмосфере и романтике. Сегодня мы напомним, что вы упускаете!

Порой кажется, что поезд — это отдельный мир, где разворачиваются интересные события из жизни: стук колёс задаёт ритм неспешным разговорам, запах бутербродов с колбасой смешивается с ароматом чая в подстаканниках, а за окном мелькают красочные пейзажи. В купе случайные попутчики превращаются в близких друзей, а на перронах встречают и провожают так, будто никогда больше не встретятся. Неудивительно, что советский кинематограф любил поезда — они были идеальными декорациями для романтики, комедийных недоразумений и драматических прощаний. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти культовые моменты!

За влюблёнными приятно наблюдать не только на перроне, но и в целом где бы они ни были! Например, этими 7 сладкими парочками в СССР восхищались все — отгадаете, из каких они фильмов? Профессия актёра порой скрывает в себе много боли и душевных потрясений, с которыми не каждому удаётся справиться. Некоторые звёзды СССР столкнулись с депрессией, одиночеством и алкогольной зависимостью!

Тест: Уши, лапы, хвост — слабо отгадать 6 фильмов СССР по кадру с собакой?
Тест: Уши, лапы, хвост — слабо отгадать 6 фильмов СССР по кадру с собакой?
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Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55, © Freepik / starline, © Кадр из фильма «Вокзал для двоих», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Родня», режиссёр Никита Михалков / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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