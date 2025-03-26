6 лучших ролей красавчика Джана Ямана, который прилетел в Москву и покорил всех наших девушек

Недавно турецкий актёр Джан Яман прилетал на два дня в Москву на презентацию своего нового сериала «Эль Турко», который обещает стать атмосферным историческим боевиком для всех полов и возрастов. В столице России Джан развлекался, как в последний раз: отбивался от поклонниц, участвовал в шоу Малахова, принял Юру Борисова за женщину, замёрз и пожаловался на кучу синяков, которые получил во время съёмок. Кстати, Яман обещал, что если он будет сниматься в каком-то из российских проектов, то только в паре с русской актрисой! А вообще наш турецкий красавчик — ещё и полиглот, он беспрепятственно говорит на английском, итальянском, учит испанский и мечтает выучить русский язык. Рассказываем о его лучших ролях в материале.

Хасан Балабан («Эль Турко», 2025)

В роли раненого янычара, сдружившегося с итальянской ведьмой, Джан Яман выглядит особенно сексуально. Фото © Кадр из фильма «Эль Турко», режиссёр Улуч Байрактар, сценарист Керем Дерен / Kinopoisk

Длинноволосый бородатый красавец в янычарском камзоле с открытой грудью — таким предстаёт перед нами Джан Яман в роли Хасана Балабана, главного героя сериала «Эль Турко». На дворе XVII век. Османская империя победной поступью шагает по Европе и останавливается под стенами столицы Австрии, Вены. В этой битве турок ждёт грандиозный «облом», а раненого Хасана в плену приговаривают к казни. Ему удаётся сбежать, в Итальянских Альпах янычар находит деревушку Моэна, где живёт ведьма Глория. Она принимает Балабана дома как родного, ухаживает за ним и лечит. Вся деревня страдает от гнёта феодала, и Хасан становится её защитником. Удивительная по своей достоверности историческая драма станет интересным зрелищем для всех, кто любит Османскую империю, и даже для кого-то из тех, кто думает об империи Римской. Кстати, отряды янычар изначально формировались из мальчиков-христиан, угнанных с завоёванных территорий. Так что «эль турко» по сюжету вполне может оказаться не турком, а албанцем. И кстати, бабушка Джана — из Македонии, а дедушка — из Югославии (бывшей).

Джан Дивит («Ранняя пташка», 2018)

Сериал «Ранняя пташка» стал трамплином для Джана Ямана. Именно в 2018-м началась его актёрская слава. Фото © Кадр из сериала «Ранняя пташка», режиссёр Чагры Байрак, сценарист Ешим Чытак / Kinopoisk

Молодая жительница Стамбула Санем Айдын живёт обычной жизнью мегаполиса: работает в рекламном агентстве, да не одна, а с подругой, мечтает о большой и чистой любви. Между тем владелец бизнеса Азиз Дивит покидает свой пост, а директорами становятся его сыновья Джан и Эмре. Именно Джана и играет Яман в этом сериале. Наследник Азиза Дивита быстро влюбляется в Санем и даже снимается в женском журнале, где раньше были фото самой девушки. В общем, при просмотре этого сериала вас ждёт ненапряжная любовная мелодрама о жизни красивых и обеспеченных стамбульцев, обязательно оцените её, если ещё не смотрели.

Озгюр Атасой («Мистер Ошибка», 2020)

Владелец бара — довольно лёгкая и приятная работа, это показывает Джан Яман в сериале «Мистер Ошибка». Фото © Кадр из сериала «Мистер Ошибка», режиссёр Дениз Иорулмазер, сценарист Бану Зенгин Так / Kinopoisk

Возможно, Мистером Ошибкой стоило бы назвать вирус ковида, но нет, обидное прозвище прилипло к Озгюру Атасою, персонажу Джана Ямана в сериале 2020 года. Озгюр — чиловый парень, владелец прибыльного бара, дела у него идут отлично, поэтому он ни к чему не относится серьёзно и вообще радуется жизни. Он встречает такую же жизнерадостную Эзги, которой не везёт с парнями. Озгюр решает стать её наставником и помочь бедняжке с личной жизнью.

Сандокан («Сандокан», 2025)

Фото © Кадр из сериала «Сандокан», режиссёр Жан Микелини, сценарист Бану Давиде Лантьери / Kino-teatr

Если в детстве вы смотрели мультик «Воин Сандокан: Король тигров», то да, это именно тот Сандокан. Джану Яману выпала честь сыграть легендарного пирата. В сериале главный герой — пират-малайзиец, он живёт на острове Момпрачем и вечно обчищает британские корабли. Его лучший друг — Янез, правая рука и вообще верный адъютант. Но вскоре Сандокан подружится ещё с одним человеком — англо-итальянской дворянкой Марианной Гийонк. Марианна не против пиратской жизни, но воспитание берёт своё, поэтому их роману придётся пережить не одно испытание. Это итальянский сериал, и Джан Яман приглашён на главную роль!

Франческо Демир («Фиолетовый как море», 2022)

Джана Ямана особенно полюбили в Италии, так он и выучил итальянский в совершенстве и теперь может безнаказанно выдавать себя за итальянца. Фото © Кадр из сериала «Фиолетовый как море», режиссёр Франческо Викарио, сценарист Maria Francesca Gagliardi / Kino-teatr

И снова итальянский сериал. На этот раз Джан Яман играет обаятельного и невероятно горячего полицейского Франческо Демира. Его напарницей становится бывшая модель и «мисс Италия», а ныне журналистка Виола. Кстати, в честь неё сериал и назвали: в оригинале название звучит как Viola come il mare, ибо viola, то есть «виола», переводится как «фиолетовый». Виола хочет найти отца, поэтому устраивается в криминальную хронику. Дело за делом, вместе они расследуют загадочные убийства, пока ниточки не приводят девушку к её отцу.

Ферит Аслан («Полнолуние», 2017)

Фото © Кадр из сериала «Полнолуние», режиссёр Франческо Викарио, сценарист Maria Francesca Gagliardi / Kino-teatr

В комедийно-мелодраматическом сериале «Полнолуние» Джан Яман играет ухоженного красавчика Ферита Аслана. Главная героиня, Назлы, становится его личным поваром: у Аслана есть свой бизнес и он готов платить ей за подработку. Девушка — студентка, у неё есть мечта: открыть свой ресторан, стать мастером своего дела, освоить секреты японской кухни. Деваться ей некуда, она будет практиковать кулинарные изыски прямо на работе. Естественно, Назлы и Ферит влюбляются друг в друга, и, конечно, между ними встаёт непреодолимое препятствие.