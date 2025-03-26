Красивые поздравления с праздником Ураза-байрам в 2025 году В марте 2025 года отмечают мусульманский праздник Ураза-байрам. Life поделился короткими поздравлениями в стихах и прозе, которые порадуют близких и родных. 26 марта, 08:05 Мусульмане встретят Ураза-байрам с заходом солнца 29 марта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FamVeld

Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-фитр) — один из двух главных исламских праздников, наряду с Курбан-байрамом. Он знаменует собой окончание поста в месяц Рамадан, когда верующим нельзя есть и пить до захода солнца, поэтому его ещё называют праздником разговления. Его установил сам пророк Мухаммад в 624 году.

Приветствуя друг друга в праздничный день, мусульмане говорят: «Ид мубарак», что значит «благословенного праздника». Но можно поздравить, добавив от себя тёплые пожелания в стихах и прозе. Главное, чтобы они шли от души. Мусульманин может принять праздничное приветствие и от того, кто не исповедует ислам.

Короткие поздравления в стихах

1. Пусть ясный праздник разговения

Придёт в ваш чистый, светлый дом!

Прекрасным будет настроение,

И ждёт успех в деле любом.



Пусть Ураза-байрам приносит

Вам счастье, мир и доброту.

Пусть ветер горести уносит,

Чтоб жизнь была всегда в цвету!

2. Месяц строгих воздержаний

Подошёл к концу,

Как награду за испытанья

Встретим Уразу!



Пусть ко всем, кто выдержал

Месяц Рамадан,

Бог будет снисходителен,

Пошлёт всех благ он вам!

3. Пост уже окончен,

Пройден Рамадан.

Наступает светлый

Ураза-байрам!



Счастья всем, здоровья!

Пусть во всём везёт,

Будет мир, достаток

В дом ваш пусть войдёт!

4. Мусульмане, с праздником Ураза-байрам!

Счастья и здоровья я желаю вам.

Пусть Аллах зачтёт все добрые дела

И пошлёт покой в сердца, а в семью — тепла.



Будет пусть благословен ваш уютный дом,

Пусть любовь, веселье, смех пребывают в нём.

Пусть успех сопутствует на работе вам.

Отмечайте весело Ураза-байрам!

5. День этот полон прекрасных даров,

Желаю тепла вам под крышей домов.

Пусть кров обойдут все печали, ненастья,

И пусть воцарятся в нём благость и счастье.

Мы поздравляем всех мусульман

С праздником важным Ураза-байрам!

6. Ураза-байрам сегодня настал,

Пусть будут открыты ваши дома

Для веры, надежды, родных и гостей,

Для мира, тепла и любимых людей!



Достатка всегда вашей семье,

Уюта, гармонии лишь на душе,

Сегодня смех и веселье играют,

Люди Ураза-байрам встречают!

Красивые поздравления в прозе

Ураза-байрам знаменует окончание поста в Рамадан. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FamVeld

1. Поздравляем с долгожданным праздником Ураза-байрам! Желаем мира и спокойствия в душе, доброты в сердце, благополучия вашему дому, а также благословения Всевышнего вам и вашей семье.

2. С праздником Ураза-байрам! Желаю всех благ и счастья. Пускай Аллах убережёт от бед и внемлет вашим молитвам. Пускай все ваши родные и близкие никогда не знают горя, болезни и бед!

3. Благословенные дни Рамадана закончились, наступил чудесный праздник Ураза-байрам! Поздравляю и желаю мудрости, сил, терпения и благословения Аллаха! Пусть будут мир и счастье в семье, пусть в сердце будут любовь и надежда!

4. С праздником Ураза-байрам! Пребывайте в благостном состоянии и радуйтесь жизни. В этот день желаю достатка, удачи, любви и сил!

5. Месяц строгого поста позади, сейчас настало время разговения. Поздравляю с Ураза-байрамом, пусть жизнь станет яркой, а Всевышний примет все молитвы и всегда будет доволен тобой!

6. Окончен пост, в гости к нам идёт дивный праздник Ураза-байрам! От души поздравляем вас с ним! Желаем насладиться праздничной молитвой и угощениями. Пусть с вами всегда будут вера и надежда. С праздником разговения!

Оригинальные поздравления своими словами

Ураза-байрам проводят в кругу близких, угощают родных, соседей и друзей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tirachard Kumtanom

1. Постом в месяц Рамадан вы исполнили священную волю Всевышнего, так возрадуйтесь этому и откройте сердце для благих дел и светлых начинаний! Мир вашему дому, с праздником!

2. Ид мубарак! Пусть Всевышний ответит на все твои дуа и подарит как можно больше добра, счастья и удачи! Пусть в твоём доме всегда будет мир, уют и свет!

3. С благословенным праздником Ураза-байрам! В этот день желаю укрепления имана (веры), света в душе, терпения, мирного неба и семейного тепла!

4. Пусть светлый день разговления принесёт как можно больше радости, а Аллах ответит на все молитвы, наградит за добрые дела, даст здоровье, счастье и мир вашему дому!

5. От всего сердца поздравляю с долгожданным праздником Ураза-байрам! Дай Всевышний тебе счастья, крепкой веры, удачи во всём, любви и тепла в доме!

6. С праздником разговления! Желаю вам мира, любви, уюта и мира в доме, сохранения света веры! Пусть Аллах услышит все молитвы и благословит все начинания!

Как отмечают Ураза-байрам

В Ураза-байрам нельзя ругаться, этот день проводят в радости. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Noah Emad

Ураза-байрам — одно из двух главных исламских торжеств. Поскольку он знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан, то его принято отмечать за большим праздничным столом в кругу родных. Трапеза начинается после завершения утреннего праздничного намаза. Хозяйки готовят самые сытные и вкусные блюда — плов, лагман, пироги, лепёшки, манты. Также ни один стол не обходится без фруктов, чая и сладостей — пахлавы, чак-чака, лукума.

В этот праздник дарят подарки детям, так как считается, что их радость приближает к Богу. Принято угощать друзей и соседей и навещать родных — чтобы разделить праздник со всеми близкими.

Авторы Екатерина Субботина