Ураза-байрам в 2025 году: один из главных праздников мусульман Ураза-байрам — день в исламе, который знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан. Какого числа начинается праздник в 2025 году, когда он закончится, как его отмечают и какие у него традиции, читайте подробнее в материале Life.ru. 24 марта, 13:20 Ураза-байрам в 2025 году выпадает на 30 марта. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Праздник Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-Фитр) — один из двух важнейших праздников мусульман наряду с Курбан-байрамом. Он ещё называется праздником разговения, так как завершает строгий пост в священный месяц Рамадан. Его отмечают все приверженцы ислама независимо от места проживания и этнической принадлежности.

Какого числа начинается Ураза-байрам в 2025 году

Ураза-байрам в 2025 году наступает с заходом солнца 29 марта и празднуется весь день 30 марта — в первый день месяца Шавваль. В 2025 году Рамадан, девятый месяц исламского календаря, продлился 29 дней, с 1 по 29 марта включительно. Последний день поста выпал на 29 марта.

В ряде регионов России Ураза-байрам объявляется выходным днём. Такая практика сложилась в Татарстане, Крыму, Адыгее, Башкирии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане. В 2025 году праздник выпадает на воскресенье. Понедельник, 31 марта 2025 года, власти Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии объявили дополнительным выходным.

Праздник разговления встречают мусульмане по всему миру. Фото © Freepik

Дата окончания

Ураза-байрам длится день — в 2025 году до 31 марта. При этом достаточно распространена практика отмечать его три дня, так как мусульмане стараются навестить всех родных и близких. Когда праздничный день завершится, можно будет уже возмещать пропущенные дни поста.

История и традиции праздника

Ураза-байрам предложил отмечать пророк Мухаммед. Праздник ведёт отсчёт с 624 года — второго года хиджры.

К торжеству готовятся заранее. Принято привести в порядок дом, можно обновить текстиль и мебель. Ураза-байрам желательно встречать уже с вечера. Утром мужчины идут на праздничный намаз в мечеть, женщины молятся дома и готовят праздничный стол.

На стол подают традиционные блюда. Обычно это плов, лагман, шурпа, бешбармак, манты.

В Татарстане и Башкортостане подают балиш — пирог с мясом, картошкой или сладкими начинками. Крымские татары в Ураза-байрам готовят кобете — сытный пирог с бараниной или телятиной и картофелем, а также чибереки (чебуреки).

Балиш — одно из самых популярных блюд татарской кухни. Фото © ТАСС / Егор Алеев

В Чечне готовят тонкие лепёшки с творогом — чепалгаш и жижиг-галнаш — галушки с соусом из чеснока и бульона. В Дагестане подают хинкал и лепёшки чуду. Тесто для чуду замешивают на кисломолочном продукте, их начиняют мясом или зеленью. В Кабардино-Балкарии пекут хычины — тонкие пироги с разнообразными начинками.

Египтяне готовят мансаф — блюдо из баранины, риса и йогурта. В Саудовской Аравии, особенно в Мекке, любят салиг — жареную курицу с рисом, отваренным в молоке.

Вариант египетского мансафа. Фото © Wikipedia

Стол на Ураза-байрам не обходится без фруктов и сладостей. К празднику делают сладкую выпечку, курабье, пахлаву, чак-чак, рахат-лукум.

Что дарят на окончание поста

Поскольку Ураза-байрам — праздник религиозный, то на него дарят соответствующие подарки. Это может быть экземпляр Корана, кулон с аятом из священной книги или именем Аллаха, коврик для намаза, чётки, сладости, чай, текстиль для дома, восточная посуда.

На праздник можно подарить Коран или чётки. Фото © Freepik

Что можно и что нельзя делать в Ураза-байрам

Пророк Мухаммед говорил, что до праздника непременно нужно совершить как можно больше добрых дел, так как за этим последует прощение и награда от Всевышнего. Поэтому мусульманин, если у него есть такая материальная возможность, до начала праздничной молитвы обязан выплатить за себя, жену, детей и прислугу так называемый закят аль-фитр — налог на разговление.

Это могут быть как деньги, так и сухие продукты (в расчёте около 2,5–3 кг муки, риса или фиников с члена семьи). Выплата закята является одним из столпов ислама наряду с постом в Рамадан, намазом, шахадой и хаджем в Мекку.

В Ураза-байрам мужчинам надо посетить праздничную коллективную молитву в мечети — ид-намаз. Он начинается примерно через 30–40 минут после рассвета. Перед выходом из дома необходимо совершить полное омовение и немного позавтракать — например, съесть несколько фиников. Желательным является идти в мечеть одной дорогой, а возвращаться другой.

Посещение праздничного намаза обязательно для мужчин-мусульман. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sulviana

После посещения мечети мусульмане стараются посетить кладбища, чтобы отдать дань памяти умершим родным, почитать за них суры Корана и попросить Всевышнего о прощении им грехов.

В праздник очень желательно собраться с родными и близкими за столом, стоит угостить соседей, друзей. Если нет такой возможности, надо обязательно поздравить их. Лучше посетить и тех, кто болеет или одинок, чтобы они тоже разделили радость разговления.

В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом как дома, так и в огороде. Запрещено ссориться, ругаться. Также в этот день не соблюдают пост. Как и всегда, мусульманам в праздник запрещено употреблять алкоголь и есть свинину.

Ураза-байрам желательно провести в семейном кругу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Интересные факты о празднике

Название праздника произошло от персидского слова «руза» (пост) и тюркского «байрам» (праздник).

Праздник был установлен, когда пророк Мухаммед предложил заменить языческое празднество днём разговления и восхваления единого Создателя. Считается, что именно в день, который впоследствии стал днём окончания поста, Аллах создал рай.

Перед праздником некоторые мужчины по примеру пророка Мухаммеда выполняют итикаф. Это уединение постящегося человека в мечети. Его совершают в последнюю декаду Рамадана в течение семи или десяти дней, минимальный срок — сутки. Всё это время верующий проводит в поклонении: молится, читает Коран, покидая мечеть только для еды и совершения омовения. Считается, что тем, кто выполнил итикаф, легче получить благословение на хадж в Мекку.

Некоторые верующие проводят несколько предпраздничных дней в мечети. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mama Belle and the kids

В каком году Ураза будет 2 раза в год

Раз в 33 года из-за различий исламского и григорианского календаря мусульмане встречают пост и Ураза-байрам два раза за 365 дней. Последний раз такое было в 1997 году и ожидается в 2030 году.

В 2030 году Рамадан выпадет примерно на даты с 5 января по 3 февраля, соответственно, Ураза-байрам ожидается 3–4 февраля. В этом же году следующий священный месяц начнётся 25–26 декабря. То есть праздник окончания поста выпадет приблизительно на даты с 24 по 27 января 2031 года.

Таким образом, в 2030 году мусульмане будут поститься больше месяца — в общей сложности около 36 дней — и встретят день разговления дважды за год.

Авторы Екатерина Субботина