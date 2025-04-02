От медведя-атомщика до бобров-строителей: 10 невероятных гербов, которые реально существуют в России

Герб — это официальное лицо города. Он должен внушать уважение, рассказывать о традициях и символизировать что-то важное. Но иногда художник слишком увлекается, историк засыпает, а администрация кивает: «Нормально, утверждаем». Так на свет появляются бобры с мастерками, динозавры и Нептун, который вроде бы миф, но уже почти прописался в мэрии. Мы собрали 10 гербов, которые достойны места не только в сборнике геральдики, но и на стене в музее современного искусства.

Иркутск, Иркутская область

Фото © Wikipedia / Igor Apukhtin, © Freepik

На гербе Иркутска — чёрное животное с глазами психоделической белки и добычей в зубах. Это бабр. Так в XVIII веке называли сибирского тигра, но в Петербурге решили, что бабр — это бобёр. Исправлять было лень, и с тех пор на гербе живёт мифический монстр, который не бьётся ни с биологией, ни с анатомией, зато отлично работает как местный мем.

Чебулинский район, Кемеровская область

Фото © Wikipedia / Chebulinsky Rayon, © Freepik

На гербе бродит динозавр. Без комментариев. Это не вымысел местных школьников, а вполне официальная история: в районе когда-то нашли кости древних ящеров. Видимо, решили, что на фоне ёлок, гор и реки им самое место. Получился герб, который одновременно напоминает о доисторических временах и отлично смотрелся бы в логотипе метал-группы.

Железногорск, Красноярский край

Фото © Wikipedia / Taejo, © Freepik

Герб города украшает жёлтый медведь, который будто бы только что сдал экзамен по квантовой физике. Он, с орбитами вокруг тела, обхватил атом и с яростью смотрит на него, пытаясь... расщепить. Так художники решили напомнить: Железногорск — один из столпов атомной отрасли. Правда, глядя на этого медведя, сложно понять, шутка это или заявление о готовности к сверхдержавному будущему.

Сретенский район, Забайкальский край

Фото © Wikipedia / Администрация Сретенского района Забайкальского края, © Freepik

На гербе Сретенского района золотой манул бодро шествует по синему фону, настороженно глядя вперёд. Под ним — три серебряных овальных бруска, аккуратно разложенных друг под другом, как будто это пример идеального хранения на полках. Всё строго по канону: лазурь, металлы, редкий хищник. Но выглядит всё равно так, будто кот идёт мимо каких-то подозрительных яиц. И ему это не нравится.

Великий Устюг, Вологодская область

Фото © Wikipedia, © Freepik

Герб Великого Устюга — это настоящий мифологический сериал в одной картинке. На зелёном фоне полулежит Нептун в лавровом венке, будто на пикнике, и льёт воду из двух красных кувшинов. Один — на коленях, второй — под рукой, всё течёт красиво и симметрично. По задумке он символизирует реки Сухону и Юг, но по картинке кажется, что Нептун просто решил полить огород и случайно стал гербом. Короче говоря, Нептун на расслабоне.

Искитим, Новосибирская область

Фото © Wikipedia, © Freepik

На гербе Искитима два золотых бобра смотрят друг на друга, как будто спорят, кто из них главный. В лапах у каждого серебряный мастерок, один на двоих, — рабочий символ на фоне зелени, воды и геральдической серьёзности. Чтобы ни у кого не возникло сомнений: эти грызуны не шутят. Они здесь по делу. И у них есть план, которого они придерживаются.

Новый Оскол, Белгородская область

Фото © Wikipedia / Лобачев Владимир, © Freepik

Герб Нового Оскола не менялся со времён Екатерины II — просто немного подретушировали рыб и заменили Курскую губернию на Белгородскую область. Внизу — три аккуратно выстроенные серебристые рыбы, как будто готовятся к параду. Наверху — официальный герб региона, потому что порядок есть порядок. Всё строго, по классике, но ощущение, что рыбы грустят, никуда не делось.

Выкса, Нижегородская область

Фото © Wikipedia, © Freepik

На гербе Выксы — серебряный единорог на фоне четырёх цветных секторов: два красных, зелёный и синий. Это не просто декоративная прихоть, а оммаж металлургическому прошлому города и братьям Баташёвым, которые в XVIII веке наладили здесь железоделательное производство. Единорог достался им от Екатерины II вместе с дворянством и теперь символизирует всё сразу — от благородства до духовной власти. В итоге перед нами редкий случай: геральдика, которая реально работает как короткий рассказ о городе.

Котлас, Архангельская область

Фото © Wikipedia / Юрий Иванович Чирков, © Freepik

Герб Котласа — как инструкция по сборке истории региона. В центре — «окрылённое железнодорожное колесо» на фоне трёхлучевой звезды, которая символизирует слияние трёх рек. Рядом — три золотые звезды в честь деревень, с которых всё начиналось, и две ёлки — напоминание о том, что лес здесь был первым и останется последним.

Шуя, Ивановская область

Фото © Wikipedia / Артём Топчий, © Freepik

Никаких зверей, рек или людей. На гербе Шуи просто кирпич. Жёлтый, объёмный. Он символизирует местную мануфактуру — кирпичную, не текстильную. Минимализм тут не эстетика, а честное признание: у нас — кирпич, и мы им гордимся. Хотя, если смотреть долго, начинает казаться, что это масло. Или кусок золота. Но нет... просто кирпич.