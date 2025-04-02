Россиянка в шутку выставила на продажу ношеные трусики и озолотилась — Life.ru рассказывает, как до этого дошло Как блогер из Краснодара наткнулась в Интернете на фетишиста и заработала на необычном товаре. История, которая настолько абсурдная, что в неё невозможно не поверить. 2 апреля, 05:00 Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / travel_chika

Продавать ненужные вещи в Интернете — обычное дело. Но что, если среди покупателей окажется фетишист, готовый заплатить за ношеное бельё? Блогер из Краснодара Ангелина столкнулась именно с такой ситуацией. Она решила рассказать об этом в своём блоге — и её история разлетелась по Сети, собрав сотни тысяч просмотров. В комментариях разгорелась настоящая дискуссия: одни просили совета, другие осуждали девушку, а кто-то предлагал ещё более неожиданные сделки.

История трусиков по золотой цене: Как всё началось

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / travel_chika

Ангелина — блогер из Краснодара и уже давно использует сайты для продажи старых вещей. Шубы, техника, одежда — типичный список объявлений. Однажды ей написал покупатель без фото в профиле и предложил сделку, от которой она опешила: мужчина захотел купить её ношеные трусики.

«Сначала я подумала, что это розыгрыш. Решила назвать сумму, на которую он точно не согласится, — 15 тысяч рублей. Но он ответил: «Окей!», — вспоминает Ангелина.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / travel_chika

Она разместила новое объявление, замаскировав товар под старую кофту, и оформила продажу через доставку. Всё прошло без проблем — деньги пришли, а товар уехал.

Ролик, который взорвал Интернет

Ангелина решила рассказать о своём опыте подписчикам. Она сняла видео, в котором с юмором поделилась этой историей. Результат оказался неожиданным: почти миллион просмотров, тысячи комментариев и шквал сообщений в директ. «Девушки писали: «Научи, как продать свои трусы!» Мужчины — либо возмущались, либо прикалывались. Кто-то даже предлагал продать свои ношеные боксеры», — смеётся блогер.

Фото © Из личного архива travel_chika

Но не обошлось и без хейта. Если девушки в основном относились с юмором, то большинство негодующих оказались мужчинами. «Они писали, что это позор, что женщины готовы продавать всё, лишь бы не работать. Кто-то даже просил дать контакты моих родителей, чтобы «рассказать им, чем я занимаюсь»!» — поделилась Ангелина.

«Фетиш-агент» и новые сделки

Фото © Из личного архива travel_chika

После скандального ролика Ангелине написал посредник, называющий себя «агентом фетишистов». Он предложил ей продать ещё что-нибудь, например старую обувь. «Я вспомнила, что у меня есть заношенные домашние тапочки. Выставила их — и продала за 3500 рублей», — рассказывает блогер.

С этого момента ей начали массово писать фетишисты, предлагая купить ещё что-нибудь. «Они хотят не просто вещи, а общения. Одни умоляют продать носки, другие шлют по 20 сообщений подряд, некоторые даже звонят по видео», — удивляется Ангелина.

Фото © Из личного архива travel_chika

Хотя история началась как шутка, спрос на такие вещи оказался вполне реальным. «Я не планировала делать на этом бизнес, но поток сообщений не заканчивается. Девушки интересуются, мужчины возмущаются — а фетишисты просто покупают», — заключает блогер.

Чего только нет в Интернете! Но, как говорится, пока есть спрос, будут и предложения. История нашей героини доказывает, что порой найти заработок можно в совершенно неожиданных местах. Мы ни в коем случае не призываем вас повторять историю успеха Ангелины, а просто рассказали про этот забавный случай. А если хочется острых ощущений, то попытайтесь в нашем тесте отличить настоящие смешные новости от выдуманных.