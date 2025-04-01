Тест на День дурака 2025: угадайте, где реальная новость от Life.ru, а где вымысел от нейросетей

Первое апреля — день всеобщего веселья и безобидного обмана. Интернет пестрит нелепыми заголовками, друзья подшучивают друг над другом, а по телевизору показывают сюжеты, которые кажутся полным абсурдом. В этот день грань между правдой и вымыслом стирается и отличить реальность от розыгрыша становится практически невозможно. Но что, если сегодня, в самый разгар первоапрельского безумия мы решили отказаться от шуток и рассказать вам настоящую, пусть и невероятную правду? Приготовьтесь, ведь дальше вас ждёт чистая истина, которая, возможно, покажется самым невероятным первоапрельским розыгрышем. Сможете ли вы отличить выдумку от реальности? Проверьте себя!