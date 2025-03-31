Не только Ленин: Какие ещё мумии были в СССР и почему забальзамировали уголовника

Бальзамирование и мумифицирование — относительно древние искусства. Во-первых, ещё у австралийских аборигенов было принято хранить усохшие мумии почивших предков прямо у себя дома. Есть даже фото с ними. Потом, у древних египтян, искусство мумификации достигло определённых высот. Но сохранение тел усопших стало достаточно развитым искусством именно в XX веке. Например, в Аргентине бальзамировали Эвиту Перон, жену тамошнего диктатора. А в США местные представители старшего поколения иногда просят забальзамировать их и бросить в море. Кого в СССР сочли достойными мумификации, рассказываем в материале.

Григорий Котовский

Григорий Котовский был бандитским королём Одессы ещё тогда, когда Россия была империей. Фото © Репродукция ТАСС

Котовский появился на свет в Бессарабии — сейчас там находится город Кишинёв. Его отец, Иван, был обрусевшим поляком, а мать Акулина — абсолютно русской. Оба родителя умерли, когда Грише было 14 лет. Но Котовский не остался один: его стали опекать крёстная мать София Шалль и крёстный отец Григорий Иванович Мирзоян Манук-Бей. Они оплатили мальчику обучение в училище и отправили в Кишинёв, но Котовский не продержался там и трёх месяцев: выгнали. Поэтому Манук-Бей отправил его заниматься агрономией в село Кукурузень. И дал подопечному мотивацию: сказал, если Григорий будет хорошо учиться, то попадёт в Германию. В 1902 году Манук-Бей умер, поэтому обещание не выполнил. Котовский и тут не остался один: прибился к эсерам. Так мещанский отпрыск из благополучной семьи начал становиться уголовником. Эсеры были самыми «хардкорными» революционерами: вместо обсуждения стратегии они грабили, убивали и занимались прочим непотребством. Уголовная практика не заставила себя ждать: Котовский подделал письмо помещика Якунина при устройстве на работу, попал в «грабительский коридор» к тем, кто управлял преступным миром Бессарабии, а потом вышел «по болезни» от нервной горячки.

Далее Котовский стремительно строит карьеру в преступном мире. В 1904 году он дезертировал, за что ему грозила каторга. Григория укрыли эсеры, тот скрылся в Одессе, а уже через год стал «королём» налётчиков. Он не планировал оставаться в России — награбленное он не складывал на нужды революции, а копил на обучение в Германии. Несколько раз бежал из тюрьмы, стал мастером маскировки. Когда началась Первая мировая, криминал стал смелее, и его банда ограбила Бендерское казначейство. А 8 марта 1917 года Котовский участвовал в организации самоуправления в тюрьме — и этим отвоевал себе право на освобождение, а потом стал участником Гражданской войны. Анархистка Маруся Никифорова однажды разгромила его отряд, а вот Нестор Махно пытался добиться его дружбы. Анархист Мишка Япончик действительно с Котовским дружил, но недолго, потому что как раз по запросу Котовского его в итоге расстреляли. За это Григория и застрелил во время отдыха на даче в Чабанке адъютант Япончика Мейер Зайдер по кличке Майорчик.

Котовский практически в одно лицо помог большевикам установить контроль за организованными бандитскими формированиями Одессы, а также за большой частью Украины. К тому же он пользовался любовью и преданностью своих подчинённых, возможно, из-за моральных качеств, а может, потому, что был огромным, физически сильным и лысым. За эти заслуги его забальзамировали. Профессор Воробьёв обделал это дело, в Одессе поставили мавзолей Котовского. Тот не прожил и 20 лет: во время Великой Отечественной немцы разбили усыпальницу, а тело выбросили. Останки перезахоронили уже после войны.

Николай Пирогов

Николай Пирогов был героем: он стал оперировать солдат с анестезией. Фото © Wikipedia

Гениальный хирург был забальзамирован ещё во времена Российской империи. Родоначальник анестезиологии и полевой хирургии, Николай Пирогов родился в Москве в семье майора. Ранняя смерть отца оставила семью в бедственном положении, но Пирогов всё равно поступил на медицинский факультет Императорского Московского университета и смог себя содержать. В отличие от Котовского, после защиты диссертации об аневризме брюшной аорты Пирогову удалось попасть в Берлин на дообучение. И на долю Пирогова тоже выпало несколько войн, которые помогли ему построить карьеру.

По возвращении из Берлина Пирогов стал заведующим кафедрой хирургии в Императорской Медико-хирургической академии. Там он придумал метод обучения военных хирургов на замороженных трупах. Это было полезно, примерно показывало, как у человека внутри всё устроено, а ещё каждую зиму традиционно было много материала, который мог «похвастаться» даже повреждениями военного уровня, особенно если был найден где-нибудь в районе Сенной площади.

Во время Крымской войны Пирогов сразу же выехал в сопровождении сестёр на театр военных действий. Там он применил множество передовых методов, не только собственно хирургических, но и «менеджерских», под его управлением лечили защитников Севастополя. В те годы он впервые применил гипсовую повязку, а ещё активно пользовался наркозом. Пирогов стал легендой как среди простых солдат, так и в среде офицерства. Он стал тайным советником при императоре, а также почётным гражданином Москвы. После смерти его тело забальзамировал Давид Выводцев с разрешения Церкви. В селе Винницы была поставлена усыпальница, а над ней — храм. Тело пережило несколько следующих войн, пострадали только ценности, например шпага Франца Иосифа.

Иосиф Сталин

Иосиф Сталин принял страну с сохой, а оставил — сами знаете с чем. Фото © ТАСС / Фёдор Кислов

Иосиф Джугашвили родился в городе Гори, что был основан Давидом Строителем. Отец Сталина, Виссарион, был по профессии сапожником и часто пил. Мать, Екатерина, терпела побои, но, когда отец ушёл из семьи, сына ему отдавать не стала. Виссарион скончался в больнице от туберкулёза, а Иосиф стал проводить время с хулиганами. Чтобы отвадить его от этой компании, Екатерина озаботилась поступлением сына в Горийское православное училище, которое тот закончил в 1894 году. Потом пошёл в семинарию, но в 1899 году Иосифа оттуда выгнали. А в 1901 году Иосиф Джугашвили, Вано Стуруа и Закро Чодришвили организовали рабочую маёвку на 500 человек. Так начался путь Сталина к власти.

Он быстро сделал региональную партийную карьеру под ником Коба, в 1907 году ездил в Лондон как делегат. В 1909–1911 Сталина поймали, отправили в Сольвычегодск в ссылку. Во время Гражданской войны он был комиссаром по делам национальностей, потом умер Ленин, и в результате внутрипартийной борьбы к власти пришёл именно он. Поначалу правление Сталина было более-менее мягким, но после убийства Кирова у нового вождя «разыгралась паранойя», в результате чего несколько миллионов человек попали в ГУЛАГ. Зато в 1940-е Сталин смог одолеть Гитлера на восточноевропейском театре боевых действий, обеспечив тем самым Великую Победу нашей Родины над фашизмом. Под конец жизни Сталину показалось, что его хотят убить врачи, а в 1953 году вождь умер.

После смерти Сталина забальзамировали по «ленинской» технологии и положили в мавзолей к первому вождю народов. Несколько лет они лежали там вместе, надеемся, что Ленину не было скучно. XX съезд КПСС состоялся уже через три года, в 1956 году, культ личности Сталина развенчали, но до 1961 года мавзолей всё равно носил название «Мавзолей В.И. Ленина и И.В. Сталина». А уже на двадцать втором съезде партия решила, что Сталин нарушал заветы Ильича, поэтому Иосифа Виссарионовича почти по-христиански похоронили.