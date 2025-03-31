10 фото советского детства без цензуры, которые заставят вас плакать: вот как мы жили без гаджетов

«А помнишь?..» — с этих слов обычно начинаются разговоры тех, кто вырос в Советском Союзе. Ностальгические воспоминания о дворовых играх, катании с горок и шахматных баталиях на морском берегу вызывают тёплую грусть у целого поколения. Мы собрали десять уникальных фотографий, запечатлевших моменты советского детства, — без прикрас, постановок и глянцевой обработки. Эти снимки не просто фиксируют время — они отражают целую эпоху, когда счастье измерялось не количеством лайков, а искренними эмоциями и простыми радостями.

Февраль 1964 г. СССР. Группа жизнерадостных детей на заснеженной улице увлечённо играет в снежки и катается на деревянных санках, наслаждаясь зимними забавами.

Детство в СССР: 10 фото дворовых игр без гаджетов. Фото © Фотохроника ТАСС

Июль 1975 г. СССР. Карачаево-Черкесская автономная область. Просторная и ухоженная территория летнего спортивно-оздоровительного лагеря Пятигорской детской спортивной школы раскинулась в живописных верховьях реки Большая Лаба, где дети активно отдыхают на свежем воздухе.

Во что играли дети в Советском Союзе: архивные кадры. Фото © ТАСС / Константин Тарусов

Февраль 1976 г. СССР. Иркутская область. Любознательные и счастливые воспитанники детского сада № 1 посёлка Магистральный Казачинско-Ленского района собрались для групповой фотографии на западном участке строящейся Байкало-Амурской магистрали.

Снежки, городки, шахматы: детские игры в СССР. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Март 1977 г. Москва. Энергичные школьники с радостными возгласами играют в снежки на школьном дворе, наслаждаясь последними днями уходящей зимы.

Детство без смартфонов: редкие фото советских детей. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров, Альберт Пушкарев

Сентябрь 1980 г. СССР. Амурская область. Тында. Увлечённые игрой воспитанники детского сада «Улыбка» расположились в светлой и просторной игровой комнате, заставленной разнообразными советскими игрушками.

Игры советских детей: 10 уникальных исторических снимков. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Август 1980 г. Сосредоточенные дети с интересом изучают и играют с традиционными ивенецкими глиняными игрушками, знакомясь с народными ремёслами и культурным наследием.

Счастливое детство в СССР: фото дворовых развлечений. Фото © ТАСС / Евгений Козюля

Сентябрь 1982 г. Евпатория. Юные отдыхающие из детского санатория «Бригантина» увлечённо играют в шахматы прямо на морском берегу, наслаждаясь тёплым черноморским климатом и интеллектуальным досугом.

Детские игры времён СССР: уникальные архивные кадры. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Октябрь 1984 г. СССР. Молдавская ССР. Кишинёв. Увлечённые традиционной народной игрой дети азартно соревнуются в городки на специально оборудованной площадке в городском парке.

Как играли дети до эпохи гаджетов: фото из СССР. Фото © Фотохроника ТАСС

Январь 1985 г. Грузинская ССР. Тбилиси. В живописном Парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова сосредоточенные дети разных возрастов собрались за шахматной доской, развивая логическое мышление и стратегические навыки.

Советское детство в фотографиях: игры вместо Интернета. Фото © ТАСС / Сергей Эдишерашвили

Январь 1990 г. СССР. Калининская область. Шумная и весёлая группа детей в тёплой зимней одежде радостно катается с заснеженной горки во время новогодних каникул, наполняя воздух звонким смехом.

10 снимков детства в СССР: простые радости без технологий. Фото © ТАСС / Игорь Зотин