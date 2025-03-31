10 фото советского детства без цензуры, которые заставят вас плакать: вот как мы жили без гаджетов
Снежки, городки, шахматы и никаких гаджетов — Life.ru показывает уникальные кадры счастливого советского детства и рассказывает, почему нам стоит поучиться у прошлого простым радостям.
Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Эдгар Брюханенко, © Freepik / memetsaputra
«А помнишь?..» — с этих слов обычно начинаются разговоры тех, кто вырос в Советском Союзе. Ностальгические воспоминания о дворовых играх, катании с горок и шахматных баталиях на морском берегу вызывают тёплую грусть у целого поколения. Мы собрали десять уникальных фотографий, запечатлевших моменты советского детства, — без прикрас, постановок и глянцевой обработки. Эти снимки не просто фиксируют время — они отражают целую эпоху, когда счастье измерялось не количеством лайков, а искренними эмоциями и простыми радостями.
Февраль 1964 г. СССР. Группа жизнерадостных детей на заснеженной улице увлечённо играет в снежки и катается на деревянных санках, наслаждаясь зимними забавами.
Детство в СССР: 10 фото дворовых игр без гаджетов. Фото © Фотохроника ТАСС
Июль 1975 г. СССР. Карачаево-Черкесская автономная область. Просторная и ухоженная территория летнего спортивно-оздоровительного лагеря Пятигорской детской спортивной школы раскинулась в живописных верховьях реки Большая Лаба, где дети активно отдыхают на свежем воздухе.
Во что играли дети в Советском Союзе: архивные кадры. Фото © ТАСС / Константин Тарусов
Февраль 1976 г. СССР. Иркутская область. Любознательные и счастливые воспитанники детского сада № 1 посёлка Магистральный Казачинско-Ленского района собрались для групповой фотографии на западном участке строящейся Байкало-Амурской магистрали.
Снежки, городки, шахматы: детские игры в СССР. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко
Март 1977 г. Москва. Энергичные школьники с радостными возгласами играют в снежки на школьном дворе, наслаждаясь последними днями уходящей зимы.
Детство без смартфонов: редкие фото советских детей. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров, Альберт Пушкарев
Сентябрь 1980 г. СССР. Амурская область. Тында. Увлечённые игрой воспитанники детского сада «Улыбка» расположились в светлой и просторной игровой комнате, заставленной разнообразными советскими игрушками.
Игры советских детей: 10 уникальных исторических снимков. Фото © ТАСС / Александр Чумичев
Август 1980 г. Сосредоточенные дети с интересом изучают и играют с традиционными ивенецкими глиняными игрушками, знакомясь с народными ремёслами и культурным наследием.
Счастливое детство в СССР: фото дворовых развлечений. Фото © ТАСС / Евгений Козюля
Сентябрь 1982 г. Евпатория. Юные отдыхающие из детского санатория «Бригантина» увлечённо играют в шахматы прямо на морском берегу, наслаждаясь тёплым черноморским климатом и интеллектуальным досугом.
Детские игры времён СССР: уникальные архивные кадры. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин
Октябрь 1984 г. СССР. Молдавская ССР. Кишинёв. Увлечённые традиционной народной игрой дети азартно соревнуются в городки на специально оборудованной площадке в городском парке.
Как играли дети до эпохи гаджетов: фото из СССР. Фото © Фотохроника ТАСС
Январь 1985 г. Грузинская ССР. Тбилиси. В живописном Парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова сосредоточенные дети разных возрастов собрались за шахматной доской, развивая логическое мышление и стратегические навыки.
Советское детство в фотографиях: игры вместо Интернета. Фото © ТАСС / Сергей Эдишерашвили
Январь 1990 г. СССР. Калининская область. Шумная и весёлая группа детей в тёплой зимней одежде радостно катается с заснеженной горки во время новогодних каникул, наполняя воздух звонким смехом.
10 снимков детства в СССР: простые радости без технологий. Фото © ТАСС / Игорь Зотин
Каждое поколение считает своё детство лучшим — это закон жизни. Но, может быть, стоит иногда откладывать гаджеты в сторону и учить наших детей радоваться простым вещам? Лепить снеговиков, играть в шахматы, мастерить игрушки своими руками. Ведь настоящие воспоминания создаются не селфи и видео, а яркими моментами, которые остаются в сердце навсегда. Ранее Life.ru делился 5 вкусными рецептами, которые разнообразят ваш стол в Великий пост 2025.
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