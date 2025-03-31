Друг в беде не бросит: Эксперт по коммуникациям рассказал россиянам, где искать друзей после 30 лет

Друг — это человек, на которого мы можем положиться, которому мы можем довериться, человек, от которого мы подсознательно ждём помощи в трудных ситуациях. В советской и российской культуре принято гордиться, если у кого-то есть друзья ещё из детского сада, школы, института. Но у многих людей не получилось сохранить связь с друзьями юности. Где же тогда искать новых? Об этом Life.ru спросил у эксперта по публичным выступлениям и переговорам Алексея Кобелюка.

Самая большая проблема, по словам специалиста, состоит в том, что нас никто не учил общаться. Курсов по ораторскому искусству и риторике не так много. Но личный опыт собеседника Life.ru показывает, что такие курсы как раз и могут выступить площадкой, где взрослые люди смогут обрести компанию, с которой можно сходить в кафе, отметить день рождения. Поэтому первое место, где можно найти друзей, — это клубы по интересам, причём абсолютно любые — от кройки и шитья до ораторского искусства или йоги.

Вспомните, что интересно лично вам. Может быть, вы катаетесь на мотоцикле, ходите в походы, занимаетесь макраме, чините автомобили. Клубы по интересам — это отличное место для поиска друзей. Если в школе мы дружили потому, что учились вместе или жили рядом, то сейчас дружба строится на общих интересах. Ваши друзья находятся там, где ваши увлечения. Эксперт по публичным выступлениям и переговорам Алексей Кобелюк.

Другой вариант от нашего эксперта — следить за своим здоровьем и посещать спортивные секции. Это может быть клуб любителей бега, спортзал, сауна, курсы гимнастики и так далее. Общайтесь с посетителями, находите общие интересы и увлечения. Кстати, существуют даже специальные приложения для поиска друзей, которые легко найти в поисковике.

«Важно определить для себя, сколько времени вы готовы уделять другу и что для вас значит дружба. Дружба — это не про ожидания. Не стоит ждать от другого человека такого же поведения, как вы проявляете. Если вы отдаёте время, силы, средства, будьте готовы к тому, что человек может ничего не отдать взамен. Крепкие дружеские отношения строятся, когда вы дружите не из состояния «мне нужен друг», а из состояния «я готов делиться, помогать, быть наставником». И удивительным образом, когда вы ничего не ожидаете от дружбы, она становится крепкой», — рекомендует собеседник Life.ru.

Ещё один важный момент: очень сближают животные и дети. Если у вас нет друзей, но есть семья и дети, то прогулки с коляской неизбежно приведут к знакомству с другими родителями. Даже если это не перерастёт в дружбу, тёплые взаимоотношения точно появятся.

«Такая же история работает с собаками. Но лучше рожайте детей — это точно сближает», — добавил Кобелюк.