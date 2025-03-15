«Чем ближе, тем хуже»: Психолог рассказала, почему дружба со свекровью — плохая идея

В отношениях свекрови и невестки необходимо уважать личные границы и соблюдать дистанцию, это позволит сохранить приятное общение между женщинами. Об этом сообщила клинический медицинский психолог Татьяна Маремпольская.

«Чем ближе отношения свекрови и невестки, тем они вредоноснее, в этом вопросе очень важны границы, и чем они дальше, тем корректнее будет общение. Свекровь — это прежде всего мама мужа, а значит, совершенно чужой человек для женщины, поэтому, чтобы контакт был комфортным и благоприятным для каждой из них, нужно соблюдать дистанцию», — отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Тем не менее психолог признаёт, что в браке женщине необходимо установить контакт с семьей мужа. Если отношения станут слишком тесными, это может привести к конфликтам, поэтому не стоит сильно сближаться — поддержание общения на расстоянии может стать залогом гармонии.

Эксперт добавила, что важно понимать причины близкого общения между невесткой и свекровью, поскольку не всегда частое присутствие матери мужа в жизни молодой семьи имеет позитивный смысл. По её мнению, иногда взрослые женщины просто стремятся следить за своим «сыночком» в новой семье.