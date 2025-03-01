«Проблемы решают словами»: Психолог посоветовала не молчать при конфликте с близкими

Молчание и игнорирование в отношениях могут быть формой пассивной агрессии, приводящей к серьёзным проблемам, считает психолог Татьяна Любина. Когда партнёр не высказывается и уходит в игнор, другой человек ощущает пустоту и неопределённость. Это метод давления вызывает у игнорируемого тревогу и чувство вины.

«Такой стиль поведения, разрушая доверие, свойствен людям с избегающим типом привязанности, которые избегают конфликта и ждут извинений. Конфликт хотя бы предполагает обмен мнениями, а тишина рушит отношения», — приводит комментарий психолога «Газета.ru».

В цифровую эпоху игнорирование проявляется как «гостинг» — внезапное исчезновение из общения. Если вас игнорируют, важно не паниковать и задать партнёру открытый вопрос, рекомендует эксперт. Нужно дать половинке время осмыслить ситуацию, а не отвечать игнором.

«Если же игнор становится нормой, задайте себе вопрос о необходимости таких отношений», — добавила Любина.

Для предотвращения молчаливых конфликтов психолог советует обсуждать свои чувства, устанавливать границы, использовать «Я – высказывания» и признавать ошибки. Открытость и честность — ключи к здоровым отношениям, считает эксперт, поэтому нужно вести открытые диалоги, ведь большинство проблем можно решить словами.