Психолог объяснил, почему под улыбкой оптимиста может скрываться самая таинственная из депрессий

27 февраля отмечается Всемирный день оптимизма. Казалось бы, позитивное отношение к жизни не может свидетельствовать ни о чём плохом, однако, как рассказал Life.ru психолог Александр Кичаев, излишний оптимизм может быть тревожным симптомом.

По его словам, иногда под улыбкой оптимиста скрывается атипичная депрессия — это как таинственный «двойник» обычной депрессии. Она настолько редка и необычна, что даже сами психиатры не сразу её распознают.

А ведь это одна из самых распространённых форм депрессии среди тех, кто лечится амбулаторно. Представьте себе, что у вас есть друг, который всегда рад, когда ему говорят что-то хорошее. Он начинает прыгать от счастья и даже может заплакать от умиления. Но это не значит, что он всегда в хорошем настроении. Вот и атипичная депрессия — это такая же реакция на жизненные события, только в более мрачной и меланхоличной форме. Александр Кичаев Психолог

Основные симптомы атипичной депрессии:

Реактивность настроения. Когда вам говорят что-то приятное, вы чувствуете себя на седьмом небе от счастья. Но это длится недолго, и вскоре вы снова погружаетесь в свою депрессию.

Когда вам говорят что-то приятное, вы чувствуете себя на седьмом небе от счастья. Но это длится недолго, и вскоре вы снова погружаетесь в свою депрессию. Переедание и сонливость. Вы начинаете есть больше, чем обычно, и спать дольше. Иногда вам даже кажется, что вы превратились в спящего медведя, который не хочет просыпаться.

Вы начинаете есть больше, чем обычно, и спать дольше. Иногда вам даже кажется, что вы превратились в спящего медведя, который не хочет просыпаться. Ощущение свинцовой тяжести. Ваши руки и ноги становятся тяжёлыми, как будто вы надели на них чугунные гири.

Ваши руки и ноги становятся тяжёлыми, как будто вы надели на них чугунные гири. Болезненная чувствительность к критике. Вы настолько ранимы, что любая критика или даже косой взгляд могут вывести вас из себя.

Психиатры говорят, что атипичную депрессию легко принять за хроническую усталость, невроз или даже за простое плохое настроение. Пациенты сами часто не понимают, что с ними происходит, и стыдятся своих «атипичных» симптомов.

Лечение атипичной депрессии — это как игра в шахматы с невидимым противником, подчёркивает Кичаев: не все антидепрессанты одинаково эффективны, и только врач может подобрать правильную стратегию. Не стоит забывать о физической активности и медитациях.

Регулярные физические упражнения — это зарядка для мозга и тела, они могут помочь улучшить настроение и снизить симптомы депрессии. Медитация — как тихий уголок в вашей голове, где вы можете отдохнуть от суеты и стресса, она помогает расслабиться и улучшить эмоциональное состояние. Также врач рекомендует подключить когнитивно-поведенческую терапию (КПТ) — это «тренировка» вашего мозга, которая помогает изменить негативные мысли и поведение, что может привести к улучшению самочувствия.

«Атипичная депрессия — это не просто депрессия с улыбкой. Это сложный и многогранный феномен, который требует внимательного и индивидуального подхода. Если вы заметили у себя симптомы атипичной депрессии, не стесняйтесь обратиться к врачу. Вместе вы сможете найти правильный путь к выздоровлению и вернуть себе радость жизни», — заключил психолог.