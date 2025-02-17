СДВГшникам посвящается: Психолог объяснил, чем опасны выдуманные психические расстройства

Врачи всё чаще наблюдают случаи, когда пациенты самостоятельно ставят себе диагнозы и начинают лечение, основываясь на рекомендациях из Интернета. Это, как правило, приводит к возникновению реальных психологических расстройств. Об этом в беседе с «Газетой.ru» сообщил психолог Станислав Самбурский.

По словам специалиста, современная жизнь полна стрессов и высоких ожиданий, что вызывает у людей усталость и иногда ощущение пустоты. Однако изменить привычные модели поведения для многих оказывается сложной задачей. В таких условиях самостоятельная диагностика, например, депрессии, СДВГ или биополярки, становится своего рода спасением.

Так, СДВГшники и биполярщики начинают сбиваться в группы, чтобы получить внимание и поддержку. Психолог утверждает, что ни один человек, страдающий от настоящей депрессии, не пойдёт к специалисту. Расстройства — это не интересные дополнения к личности, а сложности, с которыми люди борются.

«Если же ваш ребёнок или близкий говорит о психологическом диагнозе, это знак, что он чувствует себя недооценённым в других сферах деятельности и ему не хватает вашего внимания. В этой ситуации стоит обратиться за семейной консультацией», — подчеркнул эксперт.