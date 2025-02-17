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17 февраля, 11:56

СДВГшникам посвящается: Психолог объяснил, чем опасны выдуманные психические расстройства

Психолог Самбурский: Люди сами придумывают себе депрессию, чтобы ничего не менять

Врачи всё чаще наблюдают случаи, когда пациенты самостоятельно ставят себе диагнозы и начинают лечение, основываясь на рекомендациях из Интернета. Это, как правило, приводит к возникновению реальных психологических расстройств. Об этом в беседе с «Газетой.ru» сообщил психолог Станислав Самбурский.

По словам специалиста, современная жизнь полна стрессов и высоких ожиданий, что вызывает у людей усталость и иногда ощущение пустоты. Однако изменить привычные модели поведения для многих оказывается сложной задачей. В таких условиях самостоятельная диагностика, например, депрессии, СДВГ или биополярки, становится своего рода спасением.

Так, СДВГшники и биполярщики начинают сбиваться в группы, чтобы получить внимание и поддержку. Психолог утверждает, что ни один человек, страдающий от настоящей депрессии, не пойдёт к специалисту. Расстройства — это не интересные дополнения к личности, а сложности, с которыми люди борются.

«Если же ваш ребёнок или близкий говорит о психологическом диагнозе, это знак, что он чувствует себя недооценённым в других сферах деятельности и ему не хватает вашего внимания. В этой ситуации стоит обратиться за семейной консультацией», — подчеркнул эксперт.

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Ещё хуже ситуация обстоит, если такие СДВГшники и биполярщики получают доступ к каким-либо препаратам для борьбы со своими выдуманными заболеваниями. Ранее психолог рассказала, как избавиться от тревожности и стресса без антидепрессантов.

Обложка ©

Shutterstock /FOTODOM / Studio Romantic

Владимир Озеров
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