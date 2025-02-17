Тормоз с пелёнок: Психолог рассказала, почему детям нельзя давать гаджеты в раннем возрасте

Исследования показывают, что чрезмерное увлечение телефонами может негативно сказаться на речевом развитии детей, а также привести к трудностям в распознавании эмоций как своих, так и окружающих, и ухудшению способности к концентрации. Психолог и научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук в интервью с kp.ru поделилась рекомендациями о том, как создать комфортные условия для развития ребёнка в условиях, когда жизнь без технологий становится всё более привычной.

С каждым годом возраст, в котором дети начинают активно использовать гаджеты, снижается. Сначала они увлекаются мультфильмами, погружаясь в яркие визуальные образы. Однако такое времяпрепровождение не способствует развитию их речи так, как это могло бы происходить в общении с родителями, где слова повторяются несколько раз для лучшего запоминания.

«Внимание ребёнка за просмотром мультиков – непроизвольное. То есть ему не нужно сосредотачиваться и концентрироваться, он находится в пассивном состоянии. А вот когда мама, папа, взрослый человек разговаривает с ребёнком, то он старается проговаривать слова, повторять их несколько раз, объяснять их значение. И это очень важный момент для развития речи ребёнка», — отметила Токарчук.

Реальный мир детям кажется гораздо более тусклым, чем цветастый праздник на экране, поэтому дети будут крайне недовольны, если вы заберёте у них из рук телефон. Яркие образы, увиденные там, вызывают у детей сильный эмоциональный отклик. Психолог предлагает установить лимиты на экранное время, что может быть полезно для всей семьи. Например, можно договориться о том, что телефоны не используются во время еды или в ванной. Это поможет создать более сбалансированное отношение к технологиям и улучшить взаимодействие между членами семьи.

Независимо от вашего желания, ребёнка всё равно нужно будет научить пользоваться телефоном. В дальнейшем его общение с ровесниками во многом будет зависеть от контента, который он увидит в интернете. Взрослые должны сделать этот процесс как можно более комфортным для ребёнка, отметила Токарчук. Если вы хотите занять его чем-то интересным, отличной альтернативой станут творческие занятия, чтение и обсуждение прочитанного. Также можно всей семьёй поиграть в настольную игру.

При этом международные эксперты рекомендуют не давать гаджеты детям до двух лет, ограничивать экранное время одним часом в день до четырёх лет, а также обязательно откладывать в сторону телефон перед сном, чтобы не перегружать нервную систему ребёнка.