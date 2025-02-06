В День отказа от телефона россиян предупредили о негативном влиянии гаджетов на мозг

Представить жизнь современного человека без смартфона сегодня невозможно, однако некоторые впадают в настоящую зависимость от гаджетов, буквально не выпуская их из рук. Во Всемирный день отказа от телефона, который ежегодно празднуется 6 февраля, врач-эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко напомнил читателям Life.ru, к каким проблемам со здоровьем может привести ненормированное использование мобильного.

Специалист напомнил, что советы по ограниченному использованию телефона появились неспроста. Гаджеты имеют собственные электромагнитные поля, которые при близком контакте влияют как на головной мозг, так и на высшую нервную систему. И хотя новые модели постоянно совершенствуются, негативный эффект всё ещё сохраняется. Эта проблема в особенности касается современных детей.

Во-первых, это негативное воздействие на зрение детей, так как объекты развлечения, которые мы видим через мобильный телефон, очень маленькие. Это создаёт большую нагрузку на зрительный анализатор, то есть на глаза. Дети пользуются телефонами ненормированно. Взрослые, кстати, тоже часто используют их без меры. Это приводит к нарушению естественной активности, необходимой для человека. Геннадий Онищенко Врач-эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Сегодня, отмечает эксперт, многие предпочитают лежать на диване с телефоном вместо того, чтобы пойти на прогулку и подышать свежим воздухом. Подрастающее поколение, отдавая приоритет гаджетам, незаметно портит собственное здоровье. Однако данная проблема касается и взрослых. И хотя отрицать удобство телефона сложно, врач призвал соблюдать меру.

Онищенко также обратился к педагогам и врачам, призвав более настойчиво говорить о негативных последствиях частого использования смартфона и непосредственно Интернета. Отказаться от гаджетов сегодня невозможно, но игнорировать осознанное потребление не стоит. Забота о себе поможет сохранить и улучшить как физическое, так и психическое здоровье.