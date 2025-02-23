Психолог нашла пугающее объяснение вашему нежеланию работать

Бывает, что при одной лишь мысли о работе у человека возникает желание полностью вытрясти из своей головы всё, что связано с его профессиональной деятельностью, и убежать туда, где начальство его никогда не найдёт. Почему люди ленятся работать и как справиться с этим явлением рассказала в беседе с RuNews24.ru психолог Майя Голубева.

Одна из причин лени — отсутствие мотивации. Чтобы появилось желание работать, сама деятельность должна приносить удовольствие и соответствовать вашим внутренним ориентирам. Иначе возникнет апатия и нежелание трудиться.

Стоит помнит также о хронических стрессах, перегрузках и не пренебрегать отдыхом. В противном случае вы столкнётесь с эмоциональным истощением, ленью и апатией как следствие.

Парализовать сотрудника может его боязнь сделать что-то не так или постоянно критикующее его поступки руководство.

«Кроме того, если непонятно, зачем нужно выполнять ту или иную работу, то пропадает интерес и мотивация. Неумение планировать свое время, расставлять приоритеты и решать задачи, приводит к хаосу и перегрузке, что также вызывает лень. Некоторые заболевания, такие как депрессия, анемия или гипотиреоз, могут вызывать хроническую усталость и апатию», — предупреждает психолог.

Чтобы побороть в себе лень, нужно понять, зачем вам вообще нужна работа и каких целей вы хотите достигнуть. Вашими верными союзниками станут сон и правильное питание. Кроме того, важно не игнорировать перерывы на работе.

«Лень – это сигнал о том, что в вашей жизни что-то происходит не так. Прислушайтесь к себе, определите причину лени и примите меры. Помните, что работа должна приносить пользу и быть частью вашей полноценной и счастливой жизни», – советует эксперт.