«Ещё маленько полежу»: Заслуженный врач в День лентяя объяснил, как отличить праздность от болезни

6 декабря в некоторых странах отмечается День лентяя. Это неофициальный праздник, который призывает людей расслабиться и отдохнуть от повседневной суеты. В этот день многие предпочитают заняться любимыми хобби, провести время с близкими или просто полежать на диване. Это отличный повод напомнить себе о важности отдыха и заботы о своем психическом здоровье.

Но нередко бывает, когда лень становится навязчивым состоянием и даже симптомом заболеваний. Когда пора бить тревогу? Об этом Life.ru просил у врача-терапевта, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ Юрия Серебрянского. По словам специалиста, чаще всего патологическое чувство лени может говорить о возникшей у пациента депрессии, психотическом расстройстве.

Одна из причин – социальная. Может быть, что-то не в порядке в дома, конфликт в семье, проблема с детьми, проблема на работе. Другая причина может быть в наличии соматических заболеваний. Это заболевание желудочного и кишечного трактов, заболевание почек, повышение артериального давления, изменение погоды. Юрий Серебрянский.

Иногда, по словам собеседника Life.ru, лень может сигнализировать о сахарном диабете, но в этом случае клиническая картинка будет включать и другие симптомы.

«Если вы замечаете за собой регулярную лень, необходимо обратиться к врачу и сдать анализ крови. Но если врач ничего не выявил, а анализы в норме, то стоит уже обращаться к психиатру», — рекомендует специалист.