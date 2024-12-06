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6 декабря, 08:06

«Ещё маленько полежу»: Заслуженный врач в День лентяя объяснил, как отличить праздность от болезни

Терапевт Серебрянский: Лень может быть симптомом депрессии и диабета

6 декабря в некоторых странах отмечается День лентяя. Это неофициальный праздник, который призывает людей расслабиться и отдохнуть от повседневной суеты. В этот день многие предпочитают заняться любимыми хобби, провести время с близкими или просто полежать на диване. Это отличный повод напомнить себе о важности отдыха и заботы о своем психическом здоровье.

Стало известно, как лень влияет на психику
Стало известно, как лень влияет на психику

Но нередко бывает, когда лень становится навязчивым состоянием и даже симптомом заболеваний. Когда пора бить тревогу? Об этом Life.ru просил у врача-терапевта, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ Юрия Серебрянского. По словам специалиста, чаще всего патологическое чувство лени может говорить о возникшей у пациента депрессии, психотическом расстройстве.

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Одна из причин – социальная. Может быть, что-то не в порядке в дома, конфликт в семье, проблема с детьми, проблема на работе. Другая причина может быть в наличии соматических заболеваний. Это заболевание желудочного и кишечного трактов, заболевание почек, повышение артериального давления, изменение погоды.

Юрий Серебрянский.

Иногда, по словам собеседника Life.ru, лень может сигнализировать о сахарном диабете, но в этом случае клиническая картинка будет включать и другие симптомы.

«Если вы замечаете за собой регулярную лень, необходимо обратиться к врачу и сдать анализ крови. Но если врач ничего не выявил, а анализы в норме, то стоит уже обращаться к психиатру», — рекомендует специалист.

Эти 10 фотографий на ужасных примерах покажут, что такое настоящая лень
Эти 10 фотографий на ужасных примерах покажут, что такое настоящая лень

А ранее психологи выяснили, что лень порой может быть полезна. У японских долгожителей общепринятой считается практика целенаправленного созерцания красоты, что по нашим меркам можно считать ленью.

Обложка ©

Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984) / Киноконцерн «Мосфильм» / YouTube

Ольга Годуненко
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