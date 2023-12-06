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Стало известно, как лень влияет на психику

Психолог Данилова заявила, что лень помогает двигаться по жизни

6 декабря, 16:26

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Лень — прекрасный стимул коренным образом изменить свою жизнь, так как такое состояние означает, что человека не устраивает нынешнее положение дел. Об этом рассказала психолог Наталья Данилова интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в День лентяя, отмечающийся сегодня.

"Лень — это отсутствие мотивации, которую можно спутать с усталостью. Мотивации нет, когда вы, например, не хотите идти туда, куда сейчас идёте", — объяснила она.

По её словам, не нужно бояться состояния лени, потому что это всего лишь сигнал сменить жизненный путь. Данилова подчеркнула, что при этом не нужно путать своё состояние с банальной усталостью, которая быстро проходит, если просто отдохнуть.

Эти 10 фотографий на ужасных примерах покажут, что такое настоящая лень

Эти 10 фотографий на ужасных примерах покажут, что такое настоящая лень

Ранее Лайф писал, что в осенне-зимний период в связи с уменьшением светового дня организм подвергается стрессу, из-за отсутствия света человека могут преследовать сонливость, раздражение и депрессия. Чтобы пробудить в себе гормон счастья, нужно чаще гулять и заниматься спортом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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