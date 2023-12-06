Стало известно, как лень влияет на психику Психолог Данилова заявила, что лень помогает двигаться по жизни 6 декабря, 16:26 Freepik

Лень — прекрасный стимул коренным образом изменить свою жизнь, так как такое состояние означает, что человека не устраивает нынешнее положение дел. Об этом рассказала психолог Наталья Данилова интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в День лентяя, отмечающийся сегодня.

"Лень — это отсутствие мотивации, которую можно спутать с усталостью. Мотивации нет, когда вы, например, не хотите идти туда, куда сейчас идёте", — объяснила она.

По её словам, не нужно бояться состояния лени, потому что это всего лишь сигнал сменить жизненный путь. Данилова подчеркнула, что при этом не нужно путать своё состояние с банальной усталостью, которая быстро проходит, если просто отдохнуть.

Ранее Лайф писал, что в осенне-зимний период в связи с уменьшением светового дня организм подвергается стрессу, из-за отсутствия света человека могут преследовать сонливость, раздражение и депрессия. Чтобы пробудить в себе гормон счастья, нужно чаще гулять и заниматься спортом.

Авторы Татьяна Миссуми