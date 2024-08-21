Названы полезные свойства лени для каждого

По словам специалиста, важно понимать разницу между ленью, прокрастинацией и отлыниванием от работы. Так, например, трата времени на соцсети вместо работы является прокрастинацией. Отлынивание же — это невыполнение имеющейся задачи. Кроме того, неверно будет считать лень отдыхом, добавила психолог. Также лень часто представляет собой растянутый во времени страх. Поэтому полезно бывает спросить себя, чего вы боитесь. Например, эти эмоции могут быть связаны с нелюбимой работой и страхом потерять отношения.