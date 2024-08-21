Названы полезные свойства лени для каждого
Психолог Метальникова: Лень помогает отдохнуть и понять, чего вы боитесь
Люди в современном мире больше сосредоточены на достижении успеха, забывая, что лень бывает полезной, заявила интернет-изданию "Подмосковье сегодня" психолог Александра Метальникова.
"Лень очень полезна и для тела, и для ума, и для долгожительства. В Японии общепринятой считается практика целенаправленного созерцания красоты, что по нашим западным меркам можно считать практически ленью. Но она полезна", — рассказала Метальникова.
По словам специалиста, важно понимать разницу между ленью, прокрастинацией и отлыниванием от работы. Так, например, трата времени на соцсети вместо работы является прокрастинацией. Отлынивание же — это невыполнение имеющейся задачи. Кроме того, неверно будет считать лень отдыхом, добавила психолог. Также лень часто представляет собой растянутый во времени страх. Поэтому полезно бывает спросить себя, чего вы боитесь. Например, эти эмоции могут быть связаны с нелюбимой работой и страхом потерять отношения.
Ранее врач-психотерапевт рассказал, что лень не только помогает нашему организму расслабиться, но и является важнейшим механизмом выживания. Приближение дедлайна повышает уровень эмоционального напряжения и приводит к выработке гормонов, которые дают нам мотивацию выполнять задачи хорошо.
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