Россиянам в День лени разрешили иногда бездельничать, чтобы разбудить свою "суперсилу"

Россиянам в День лени, который отмечается 20 августа, рассказали о пользе этого состояния. Она не только помогает нашему организму расслабиться, но и является важнейшим механизмом выживания. Об этом заявил "Вечерней Москве" врач-психотерапевт Евгений Фомин.

Как правило, из-за лени мы можем откладывать выполнение важных дел на самый последний момент. Впоследствии из-за сжатых сроков в организме повышается уровень эмоционального напряжения, вырабатывается адреналин и ряд других гормонов.

"Резкий скачок этих гормонов способствует более быстрому и креативному решению задачи, потому что в стрессе человеку свойственно придумывать модели поведения, которые помогут ему выжить как биологическому виду в целом", — подчеркнул Фомин.

Психотерапевт также добавил, что в состоянии стресса организм воспринимает происходящее как эволюционную модель выживания. Это даёт нам мотивацию выполнять задачи хорошо.