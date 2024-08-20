Россиянам в День лени разрешили иногда бездельничать, чтобы разбудить свою "суперсилу"
Психотерапевт Фомин: Лень помогает человеку выжить как биологическому виду
Россиянам в День лени, который отмечается 20 августа, рассказали о пользе этого состояния. Она не только помогает нашему организму расслабиться, но и является важнейшим механизмом выживания. Об этом заявил "Вечерней Москве" врач-психотерапевт Евгений Фомин.
Как правило, из-за лени мы можем откладывать выполнение важных дел на самый последний момент. Впоследствии из-за сжатых сроков в организме повышается уровень эмоционального напряжения, вырабатывается адреналин и ряд других гормонов.
"Резкий скачок этих гормонов способствует более быстрому и креативному решению задачи, потому что в стрессе человеку свойственно придумывать модели поведения, которые помогут ему выжить как биологическому виду в целом", — подчеркнул Фомин.
Психотерапевт также добавил, что в состоянии стресса организм воспринимает происходящее как эволюционную модель выживания. Это даёт нам мотивацию выполнять задачи хорошо.
Ранее россиянам рассказали, как отличить лень от депрессии. Это можно сделать по нескольким особенностям. Первым делом необходимо оценить продолжительность желания ничего не делать. Как правило, лень провоцируют усталость и отсутствие мотивации. Спустя время эти факторы отступают и жажда действовать обычно возвращается. Депрессия же характеризуется длительным чувством апатии. Кроме того, лень — это просто попытка отложить дела на потом, которая не сопровождается грустью, тревогой и тем более отсутствием аппетита.