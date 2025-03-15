Весеннее обострение: Психолог рассказала, как вести себя при встрече с неадекватом на улице

Весна — не только время пробуждения природы, но и период, когда у некоторых людей могут обостриться психологические проблемы. На вопрос, как вести себя в случае столкновения с неадекватными людьми в общественном месте, специально для Life.ru ответила доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По словам эксперта, распознать человека с так называемым «весенним обострением» непросто, но возможно.

Есть признаки, которые могут указывать на возможные проблемы с психическим здоровьем: откровенная агрессия, крик, ругань или, напротив, апатия с преувеличенным равнодушием к окружающим; чрезмерная жестикуляция, эмоции либо отсутствие мимики; нервозность, суета Екатерина Булгакова Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения

Также тревожными звоночками должны стать плач и смех без видимой на то причины, странные вопросы или призывы к действиям. Кроме того, человек с «весенним обострением» может выглядеть неопрятно или, наоборот, чрезмерно нарядно. Главный совет в такой ситуации — уходить.

«Если человек кажется вам странным — не бойтесь выглядеть глупо, отстранитесь от него. Не вступайте во взаимодействие либо максимально его ограничьте. Любое внимание расценивается как сигнал к дальнейшему «общению», и это может оказаться опасным для вас. Не стесняйтесь просить помощи и привлекать внимание, если человек ведёт себя агрессивно по отношению к вам. Максимум, что вы можете сделать, если, например, человек дезориентирован, вызвать и дождаться бригады скорой помощи», — подчеркнула психолог.

А что делать, если «весеннее обострение» затронуло близкого? Проявите терпение, предложите помощь, создайте комфортные условия: проветривайте помещение, обеспечьте правильное освещение, здоровое питание, поддерживайте активный образ жизни. При ухудшении состояния родного человека обратитесь к врачу.

«Весеннее обострение» — временное явление, которое можно сгладить, если вовремя заметить признаки и принять меры», — заключила Булгакова.