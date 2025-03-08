Танцы против хандры: Психолог развенчала миф о весеннем обострении

Весеннее обострение не является медицинским термином, это скорее миф, укоренившийся в массовом сознании. Психиатрия показывает, что весной обостряются не все психические заболевания, а преимущественно те, что связаны с эмоциональными расстройствами, например, депрессия, а прочие недуги и вовсе не связаны с сезонностью, рассказала директор департамента психологии УрФУ Анна Печеркина.

При этом «сезонная хандра» — это действительно существующее явление, отметила эксперт. Она может проявляться зимой, когда светила солнца становится недостаточно, а атмосферу заполняет холод и серость.

«Когда становится холоднее, организм мобилизуется и пытается сохранить себя в ситуации стресса. Сказывается ещё накопившееся за зиму утомление и дефицит полезных веществ в организме. Эти факторы наряду с общим стрессом выматывают нас, мы становимся более усталыми, подавленными, с плохим настроением», — объяснила психолог в беседе kp.ru.

Также зимой у людей нарушаются циркадные ритмы сна и бодрствования, из-за чего многих начинает бросать в одну из двух эмоциональных крайностей — от шторма до полного штиля. Агрессию по большей части проявляют люди с сильной нервной системой, потому что у них хватает на это энергии. Люди со слабой системой становятся апатичны и меланхоличны. Эксперт предупредила, что с теми, кто внезапно начинает вести себя агрессивно, не стоит ввязываться в спор — это не поможет их успокоить. Людям со вспышками агрессии эксперт рекомендует развеяться на танцах, концертах или сходить на аттракционы, где можно будет снять напряжение.

Другая крайность — апатия. У этого состояния есть очень неприятная черта — оно заразительно. В взаимодействии с людьми, поддавшимися этому состоянию, можно выбрать два подхода: либо попытаться их подбодрить, либо держаться на расстоянии, чтобы не заразиться самим. Важно осознавать, что вырваться из апатии бывает сложно, поэтому лучше попытаться вовлечь таких людей в интересные занятия и социальные контакты, но делать это деликатно, избегая навязывания своей позитивности, подытожила Печеркина.