Врач рассказала, как не дать весеннему обострению свести тебя с ума

С завершением зимы и приходом первых весенних потеплений у многих людей начинается состояние, которое называют весенним обострением — комплекс симптомов, усложняющих повседневную жизнь. Об этом рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

«Это явление не имеет медицинского подтверждения, но связано с изменениями, происходящими в организме и психоэмоциональном состоянии в переходный сезон», — пояснила она в беседе с РИАМО.

Наиболее распространёнными по словам врача симптомами являются перепады настроения, сонливость днём, нехватка сил, повышенная раздражительность, депрессивное состояние, головные боли и обострившиеся аллергические реакции, отметила собеседница агентства. Эти процессы объясняются гормональными изменениями в организме, которые начинаются с приходом весны. Увеличение длительности светового дня оказывает влияние на выработку мелатонина, что может вызвать нарушения сна. Также приход тепла действует на метаболические процессы, ускорение которых может обострять симптомы хронических заболеваний.

Резкие колебания температуры могут повысить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и влиять на людей со склонностью к метеозависимости. Помимо этого, весна — сезон дефицита витаминов и микроэлементов, без которых организм становится уязвимее. И, конечно же, не стоит сбрасывать со счетов активацию сезонных аллергий, предупреждает врач. В случае обострения хронических болезней, простуды или инфекций стоит обратиться к врачу и сдать анализы. А людям, испытывающим депрессивные или апатические состояния, необходимо записаться на консультацию к психологу.

Далеко не у каждого человека портится самочувствие с приходом весны. Многие говорят, что настроение, напротив, стало лучше, а сил прибавилось, особенно после отдыха на свежем воздухе. Если вы всё же испытываете упадок сил весной, стоит сосредоточиться на соблюдении режима дня, сбалансировать питание, уделить время физическим упражнениям и почаще гулять, подытожила Бурнацкая.