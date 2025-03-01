Рацион и неспешные прогулки: Ветеринар назвала правила ухода за питомцами весной

Весной домашние животные требуют больше заботы и внимания со стороны своих владельцев. Ветеринар Жанна Каштанова поделилась, на что стоит обратить внимание хозяевам питомцев в этот период.

«Не стоит резко менять уровень активности животного с приходом весны. Если питомец активен и готов к приключениям, можно постепенно увеличивать продолжительность и интенсивность прогулок. У спокойного и стеснительного животного резкое увеличение активности вызовет стресс. В этом случае лучше отдать предпочтение лёгким играм, ласкам, предложить питомцу новые игрушки или лакомства с поиском, чтобы простимулировать его интерес и активизировать», — подчеркнула эксперт в беседе с газетой «Известия».

Специалист рекомендовала составить для животных сбалансированное меню, однако изменения в рационе следует вводить постепенно, в течение семи-десяти дней, чтобы избежать проблем с пищеварением. Каштанова также советует увеличивать количество овощей в рационе или использовать корма с высоким содержанием клетчатки для улучшения пищеварения. Это особенно актуально после зимнего периода, когда животные были менее активны. Кроме того, питомцам необходимо обеспечить достаточное количество воды.

«Добавление в рацион витаминов и минералов, важных для здоровья шерсти и кожи, таких как омега-3, витаминов А, Е, цинка и биотина может быть полезным для питомца в весенний период. Чтобы определить потребность, дозировку и подобрать правильный витаминный комплекс необходимо проконсультироваться с ветеринаром. Передозировка витаминов может быть опасна и привести к нежелательным последствиям для здоровья животного», — отметила Каштанова.

Кроме того, ветеринар отметила важность стерилизации животных, так как весна — это время брачного периода. Например, собаки могут проявлять раздражительность, а кошки — активно мяукать, убегать из дома и оставлять метки. Хозяевам стоит заранее позаботиться о необходимых успокоительных препаратах для своих питомцев.