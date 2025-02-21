Бродит по ночам и не реагирует на кличку: Кинолог объяснил, как распознать деменцию у собак

Далеко не все знают, что деменция может затрагивать не только людей, но и собак. Однако хозяева зачастую не замечают синдром когнитивной дисфункции, путая его с поведенческими изменениями питомца. Тем не менее распознать недуг возможно, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он призвал обращать внимание на такие признаки болезни, как нарушения сна, снижение активности или трудности в распознавании знакомых людей. Кроме того, при деменции собака зачастую теряет прежнюю энергичность: бег становится медленнее, а походка менее бодрой.

А ещё животное может долго спать днём и беспокойно бродить ночью, мешая хозяевам лаем и воем. Потеря навыков чистоплотности, дезориентация в знакомом пространстве и отсутствие реакции на кличку тоже указывает на деменцию. При обнаружении данных признаков важно обратиться к ветеринару, подчеркнул собеседник РИАМО.