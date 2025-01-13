С трудом запоминают команды: Названы самые глупые породы собак
Канадский учёный Корен назвал ши-тцу и бассет-хаунда самыми глупыми собаками
Собака породы бассет-хаунд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Myjones
Профессор психологии Стенли Корен из Канады провёл обширное исследование, направленное на определение уровня обучаемости различных пород собак. Его работа легла в основу книги «Интеллект собаки».
В ходе эксперимента, проведённого Кореном, приняли участие 80 пород собак, и было установлено, что некоторые из них обучаются медленнее других. К числу таких пород относятся ши-тцу, бассет-хаунды, мастифы, бигли, пекинесы, бладхаунды, русские псовые борзые, чау-чау, басенджи и английские бульдоги. Для запоминания новой команды этим собакам требовалось от 80 до 100 повторений. Кроме того, только 25% из них смогли выполнить команду с первого раза.
Ши-тцу стала самой «глупой» породой собак в этом списке. На втором месте находится бассет-хаунд, обладающий характерной упрямостью, а на третьем расположился мастиф. Специалисты отмечают, что нужно учитывать размер собаки и её интеллектуальные способности. Многие маленькие породы трудно запоминают команды и реже учатся на собственном опыте. Кроме того, мелкие собаки отличаются от крупных менее контролируемым поведением.
А ранее Life.ru сообщал, что у собак старость наступает примерно с семи лет. По словам учёных, возраст старения может варьироваться в зависимости от породы. У маленьких животных зрелость наступала позже.