С трудом запоминают команды: Названы самые глупые породы собак

Профессор психологии Стенли Корен из Канады провёл обширное исследование, направленное на определение уровня обучаемости различных пород собак. Его работа легла в основу книги «Интеллект собаки».



В ходе эксперимента, проведённого Кореном, приняли участие 80 пород собак, и было установлено, что некоторые из них обучаются медленнее других. К числу таких пород относятся ши-тцу, бассет-хаунды, мастифы, бигли, пекинесы, бладхаунды, русские псовые борзые, чау-чау, басенджи и английские бульдоги. Для запоминания новой команды этим собакам требовалось от 80 до 100 повторений. Кроме того, только 25% из них смогли выполнить команду с первого раза.

Ши-тцу стала самой «глупой» породой собак в этом списке. На втором месте находится бассет-хаунд, обладающий характерной упрямостью, а на третьем расположился мастиф. Специалисты отмечают, что нужно учитывать размер собаки и её интеллектуальные способности. Многие маленькие породы трудно запоминают команды и реже учатся на собственном опыте. Кроме того, мелкие собаки отличаются от крупных менее контролируемым поведением.