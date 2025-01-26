Ветеринар сравнила сухой, влажный и натуральный корма и вынесла однозначный вердикт

Ветеринарный врач, диетолог Любовь Корочева сравнила сухой, влажный и натуральный корма и вынесла однозначный вердикт: лучше всего давать питомцам натуральный корм. Выбор хозяина будет иметь огромное значение для здоровья животного, поэтому она рекомендовала обращаться к специалистам.

«Человек сам вряд ли составит полноценный рацион, потому что тут нужны знания, просчёты, расчёты, анализ. Так что составлять лучше диетологам, которые это все рассчитают, посмотрят в программе, какая потребность у данного питомца и подберут под это все добавки, которые будут эти все потребности ежедневно закрывать», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула в интервью радио Sputnik, что влажный корм нельзя считать полноценным рационом, это всего лишь консервы, состав которых может быть несбалансированным. Сухой корм, напротив, отличается балансом макро- и микроэлементов, однако содержит много солей, провоцирующих обезвоживание у кошек и собак.