«Спит на парах и ходит на хор»: Собаку-поводыря приняли в студенты самарского вуза

Двухлетний лабрадор-поводырь Снежок официально стал учащимся Самарского государственного института культуры, получив студенческий билет. Теперь собака помогает учиться своим хозяевам с третьего курса, посещая занятия лично. Правда, лекции кажутся питомцу не столь интересными, на философии он вообще храпит.

«На парах он спит в основном. То есть он заползает к нам под парту, спит в ногах. Если это индивидуальное занятие, например, у меня урок вокала, он где-то там рядом со стулом или у моих ног точно также отдыхает», — рассказала хозяйка собаки Анна Казаева.

По её словам, сначала руководство вуза с опасением относилось к идее с животным, однако среди студентов образовался фан-клуб Снежка, в итоге сам ректор принял решение выдать ему студенческий билет. Собеседница 360.ru подчеркнула, что преподаватели не стали проявлять негатива к ней с супругом и к их питомцу. А ласка со стороны людей вызывает у собаки настоящую эйфорию.

Лабрадор Снежок получил студенческий билет. Фото © Самарский государственный институт культуры