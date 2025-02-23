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23 февраля, 05:06

«Может привести к обострению»: Диетолог раскрыла правду о свойствах киноа

Диетолог Соломатина: Суперфуд киноа полезен не во всех случаях

Злак киноа можно рассматривать в качестве суперфуда, однако полезен он не всем. О его особенностях рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам диетолога, этот суперфуд родом из Южной Африки и ценится из-за содержания в нём белка, который приближён к животному.

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«Там много лизина, эта аминокислота отвечает за иммунную систему и подавляет вирусы. Также в киноа есть марганец, фолиевая кислота, калий и магний. Ещё в нём много клетчатки», — цитирует диетолога радио «Sputnik».

Кроме этого в киноа есть фитиновая кислота, которая не содержит глютен. Однако при всём наборе, этот злак полезен не для всех, отмечает Соломатина. Например, из-за клетчатки у людей с нарушениями ЖКТ семена киноа могут привести к обострению болезней. Высокое содержание белка тоже может нанести вред при подагре, если повышен уровень мочевой кислоты.

Кому стоит отказаться от блинов на Масленицу и почему, читайте в комментарии диетолога на Life.ru. Но в любом случае и с каждым продуктом врачи советуют не переедать.

Обложка ©

freepik/KamranAydinov

Лия Мурадьян
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