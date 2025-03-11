Нереалистичные планы и ложные воспоминания: Психолог перечислила причины весенней хандры

Весенняя хандра может возникнуть из-за кишечных паразитов, которые пробуждаются вместе с природой, заявила психолог Александра Метальникова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Особенно часто они встречаются у людей, которые увлекаются продуктами с высоким содержанием сахара или глютена, предупредила эксперт.

Кроме того, недуг может спровоцировать недостаток солнечного света и витаминов, а также переизбыток нереалистичных планов и ожиданий. Несбывшиеся мечты угнетают организм, подчеркнула психолог. К аналогичному эффекту приводят и ложные воспоминания.