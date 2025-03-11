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11 марта, 15:41

Нереалистичные планы и ложные воспоминания: Психолог перечислила причины весенней хандры

Психолог Метальникова: Весенняя хандра может возникнуть из-за кишечных паразитов

Весенняя хандра может возникнуть из-за кишечных паразитов, которые пробуждаются вместе с природой, заявила психолог Александра Метальникова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Особенно часто они встречаются у людей, которые увлекаются продуктами с высоким содержанием сахара или глютена, предупредила эксперт.

Кроме того, недуг может спровоцировать недостаток солнечного света и витаминов, а также переизбыток нереалистичных планов и ожиданий. Несбывшиеся мечты угнетают организм, подчеркнула психолог. К аналогичному эффекту приводят и ложные воспоминания.

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«А ещё одна причина — это ложные цели и задачи. Были планы на весну, но на самом деле реализовывать их уже не хочется или энергии не хватает», — отметила психолог.

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Ранее психолог развенчала миф о весеннем обострении. Она подчеркнула, что апатия может распространяться в коллективе. Кроме того, психотерапевт объяснил, что такое «весеннее обострение». А ещё россиянам рассказали о трёх витаминах, которые нужны организму после зимы.

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Борис Эльфанд
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