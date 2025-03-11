Нереалистичные планы и ложные воспоминания: Психолог перечислила причины весенней хандры
Психолог Метальникова: Весенняя хандра может возникнуть из-за кишечных паразитов
Весенняя хандра может возникнуть из-за кишечных паразитов, которые пробуждаются вместе с природой, заявила психолог Александра Метальникова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Особенно часто они встречаются у людей, которые увлекаются продуктами с высоким содержанием сахара или глютена, предупредила эксперт.
Кроме того, недуг может спровоцировать недостаток солнечного света и витаминов, а также переизбыток нереалистичных планов и ожиданий. Несбывшиеся мечты угнетают организм, подчеркнула психолог. К аналогичному эффекту приводят и ложные воспоминания.
«А ещё одна причина — это ложные цели и задачи. Были планы на весну, но на самом деле реализовывать их уже не хочется или энергии не хватает», — отметила психолог.
Ранее психолог развенчала миф о весеннем обострении. Она подчеркнула, что апатия может распространяться в коллективе. Кроме того, психотерапевт объяснил, что такое «весеннее обострение». А ещё россиянам рассказали о трёх витаминах, которые нужны организму после зимы.