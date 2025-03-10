«Лежать на печи, есть калачи»: Психотерапевт объяснил, что такое «весеннее обострение»

Популярный в народе термин «весеннее обострение» является абсурдным и антинаучным, уверен врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. По его словам, проблемы со здоровьем начинаются зимой, однако людям лень вовремя заниматься лечением, поэтому к весне недуги становятся более очевидными.

«Ну, это такой растиражированный слух. То есть все люди говорят об этом. И весеннее обострение это тоже самое. Оно абсурдно», — подчеркнул собеседник РИАМО.