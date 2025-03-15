Психолог объяснила, почему некоторые выбирают партнёров, которые не ценят их

Все мы стремимся любить и быть любимыми. Однако нередко люди оказываются в отношениях, где их игнорируют или обесценивают. Это может происходить из-за непроработанных детских травм, объяснила психолог Юлия Воробьёва.

«Первые представления о любви формируются в отношениях с родителями. Если ребёнок не чувствовал безусловной любви или ему приходилось «заслуживать» тёплое отношение — быть удобным, скрывать эмоции, подстраиваться — то во взрослой жизни он будет бессознательно тянуться к тем, кто заставляет его снова доказывать свою ценность, подстраиваться, терпеть холодность и несправедливость», — объяснила она «Газете.ru».

По мнению психолога, для маленького ребёнка мать представляет собой весь мир. Её реакции формируют представление о том, как на него реагирует окружающая действительность. Даже если родители проявляют холодность или эмоциональную недоступность, связь с ними остаётся крепкой. Если в детстве любовь чередовалась с игнорированием, человек может начать искать партнёра с аналогичными чертами поведения.

На выбор влияют не только детские переживания, но и индивидуальные особенности личности. Люди, обладающие высокой эмпатией, зачастую выбирают эмоционально закрытых или эгоцентричных партнёров. В таких отношениях «эмпат» часто много отдаёт — свою энергию, поддержку и время, надеясь получить взамен то же самое.

Мы зачастую неосознанно привлекаем людей, которые не ценят нас, из-за глубоко укоренившихся внутренних установок, психотравм и поведенческих паттернов. Однако существует позитивный аспект: этот порочный круг реально возможно разорвать. Когда человек начинает исцелять свои детские травмы, он начинает осознавать свою собственную ценность и учится различать настоящую любовь от эмоциональной зависимости. В результате он перестаёт тянуться к тем, кто не умеет проявлять уважение и заботу. В конечном итоге, такой человек начинает делать выбор в пользу здоровых и счастливых отношений, подытожила психолог.