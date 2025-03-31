«Ждули» под присмотром: В России нашли повод для проверок матерей, связавших жизнь с заключёнными

Общероссийское общественное движение «Россия православная» направило официальное обращение министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Олеговичу Котякову с просьбой рассмотреть вопрос об усилении контроля за семьями, где матери воспитывают детей и находятся в браке с заключёнными. Об этом стало известно Life.ru.

Общественники предлагают, чтобы в течение определённого периода времени после заключения брака матери с заключённым сотрудники органов социальной защиты осуществляли регулярные проверки таких семей, посещали места жительства детей, общались с матерью и, что особенно важно, с педагогами, которые могут заметить даже незначительные изменения в поведении несовершеннолетних. Этот комплекс мер позволит своевременно выявлять признаки неблагополучия и предотвращать возможные негативные последствия, убеждены представители движения.

Многие женщины, ослеплённые надеждой и верой в исправление человека, становятся жертвами циничного обмана. Заключённые зачастую преследуют исключительно материальную выгоду, выкачивая деньги и ресурсы из доверчивых «невест». Нередки случаи, когда один заключённый поддерживает отношения с несколькими женщинами одновременно, обещая каждой из них замужество. Особенно уязвимыми оказываются многодетные матери, получающие государственные пособия на детей. Данная ситуация зачастую подпадает под статьи Уголовного кодекса о мошенничестве, однако выявление и пресечение подобных преступлений затруднено. Более того, не следует забывать о детях, живущих в семьях, где мать связала свою жизнь с заключённым. Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов

Собеседник Life.ru не исключает, что есть примеры, когда заключение брака положительно влияет на осуждённого и способствует его исправлению. Однако мы видим и обратные примеры, когда не только происходит мошенничество, но и возникает угроза безопасности детей. Не исключены случаи рукоприкладства и насилия.

«Именно поэтому необходимо усилить контроль за такими семьями, особенно когда в них есть несовершеннолетние дети», — добавил Михаил Иванов.