Бутер в хату: Главу ФСИН попросили убрать красную икру из ассортимента магазинов для сидельцев

Общественное движение «Сорок сороков» обратилось к директору Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации с просьбой запретить продажу икры и прочих деликатесов гражданам, помещённым под стражу. Копия документа есть в распоряжении Life.ru.

Активисты обратили внимание на информацию о том, что в СИЗО Москвы и Подмосковья теперь можно заказать красную икру. Её добавили в ассортимент тюремного магазина. Банка в 250 граммов стоит 3–5 тысяч рублей. По мнению общественного движения, лица, находящиеся в следственных изоляторах по подозрению или обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, не должны иметь возможность приобретать такие товары.

На сайте магазина СИЗО советуют использовать лососёвую зернистую икру как самостоятельное блюдо, подавая её на бутербродах, канапе или в качестве закуски. Скриншот © sizo-magazine.ru

«Тяжкие и особо тяжкие преступления, как правило, связаны с причинением значительного вреда обществу или отдельным лицам (например, убийства, терроризм, коррупция). Предоставление возможности приобретать дорогие продукты или предметы роскоши может восприниматься как неуважение к жертвам преступлений и их семьям. Это вызывает негативную реакцию в обществе, поскольку создаётся впечатление, что подозреваемые продолжают пользоваться привилегиями, несмотря на тяжесть инкриминируемых деяний», — говорится в обращении «Сорока сороков» на имя директора ФСИН Аркадия Гостева.

Общественники отмечают, что основная цель помещения лица в СИЗО — это карательная мера, направленная на временное ограничение свободы, а не комфортное проживание. Разрешение на приобретение деликатесов противоречит самой сути данной меры.

«В противном случае такие лица, как террористы, устроившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», и им подобные после совершения преступлений смогут кормиться деликатесами, не отказывая себе в этом удовольствии», — сказано в документе.