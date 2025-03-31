Роспотребнадзор не выявил новых опасных штаммов вирусов в России

Согласно официальному заявлению пресс-службы Роспотребнадзора, постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и геномный надзор не обнаружили на территории страны новых вирусных штаммов или значимых мутаций существующих патогенов.

«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — подчеркнули в ведомстве.