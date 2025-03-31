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31 марта, 04:53

Роспотребнадзор не выявил новых опасных штаммов вирусов в России

Согласно официальному заявлению пресс-службы Роспотребнадзора, постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и геномный надзор не обнаружили на территории страны новых вирусных штаммов или значимых мутаций существующих патогенов.

«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», подчеркнули в ведомстве.

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Ранее в СМИ появилась информация о случаях заражения с необычной симптоматикой, включающей затяжную лихорадку и интенсивный кашель, иногда сопровождающийся кровохарканьем. Это побудило Роспотребнадзор усилить контроль за эпидобстановкой.

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Shutterstock / FOTODOM / Maridav

Артём Гапоненко
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