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Регион
31 марта, 03:52
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Россиян призвали вернуть маски на лицо из-за неизвестного вируса

Вирусолог Зуев призвал носить маски из-за вируса, вызывающего кашель с кровью

В условиях распространения вируса с кровавым кашлем важно соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы минимизировать риск заражения. Как рассказал вирусолог Виктор Зуев, в первую очередь необходимо носить защитные маски и ограничить контакты с большим числом людей.

«Сейчас надо делать всё то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. То есть в наличии сейчас имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии», — заявил Зуев в интервью aif.ru.

Одним из ключевых шагов является использование масок, которое в последние дни становится не только необходимостью, но и определённой модной тенденцией. Также рекомендуется ограничить выходы на улицу, если в этом нет крайней нужды. Важно избегать мест с массовым скоплением людей, поскольку вирус передаётся воздушно-капельным путём и может распространяться с высокой скоростью. Помимо этого, стоит уделить внимание личной гигиене.

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Напомним, ранее сообщалось, что в стране выявлены случаи заражения новой вирусной инфекции. Среди симптомов опасного заболевания: длительная лихорадка и сильный кашель, иногда с кровью. После сообщений о распространении в РФ нового вируса Роспотребнадзор взял под контроль этот вопрос. Академик уверил, что природа инфекции будет выявлена в ближайшее время.

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Shutterstock / FOTODOM / Sushitsky Sergey

Тимур Хингеев
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