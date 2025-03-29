Не ковид и не грипп: Неизвестный вирус мучает россиян кашлем с кровью и сильным жаром

В России зафиксирован случай появления нового вируса. Заболевшие испытывают длительную лихорадку и мучительный кашель с кровью. Примечательно, что тесты на коронавирус и грипп показывают отрицательный результат.

У заболевших наблюдаются схожие признаки: сначала ощущается общее недомогание и слабость, но через несколько дней состояние резко ухудшается, и человек оказывается прикованным к постели. Болезнь сопровождается высокой температурой, достигающей 39 градусов, и мучительным кашлем, вызывающим сильные приступы, вплоть до слёз.

Одна из переболевших рассказала телеграм-каналу, что даже после недели недуга и лечения антибиотиками кашель не прекращается. На пятый день девушка заметила кровь в мокроте. Тесты на ковид и грипп (типы A и B) оказались отрицательными.

В заключении больным пишут «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточнённая — ОРВИ» и рекомендуют незамедлительно вызывать скорую при ухудшении состояния.