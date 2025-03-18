Массовая вспышка ротавируса началась у россиян на курорте в Египте

На курорте Макади в Египте российские туристы столкнулись с масштабной вспышкой ротавирусной инфекции. Как сообщает Telegram-канал SHOT, отдыхающие начинают болеть через 3–5 дней после прилёта и заселения в отели. У многих начинаются рвота, диарея и обмороки.

Туристов доставили в местные больницы. У нескольких уже подтвердили диагноз — ротавирусная инфекция. По словам отдыхающих, проблемы с заболеванием могут быть связаны с качеством воды в отелях. Они описывают, что вода из крана имеет ужасный вкус и запах. Это вызывает тошноту. У детей также появляются высыпания и шелушение кожи.

Одна из мам рассказала, что у её дочери поднялась высокая температура и началась рвота. В местной больнице врач назначил капельницы. Но потом поставили неверный диагноз и даже рассматривали возможность удаления аппендицита. Туристка забрала дочь из больницы и решила лечить в номере.

После массового заражения в отель прибыла делегация врачей. С того момента сотрудники начали активно использовать одноразовые перчатки во время работы.