Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 06:20

Кровопийцы под кожей: Отпуск российских туристов в Таиланде стал адом из-за нашествия клещей

SHOT: Петербурженка вернулась с Пхукета с боррелиозом после 11 укусов клещей

Российские туристы столкнулись с опасными клещами, которые испортили им отпуск в Таиланде. С нападением паукообразных столкнулись наши соотечественники, которые отдыхали в Патонге на Пхукете. Первым укусил клещ сына, который пожаловался на боль под мышкой. Родители заметили ранку, но не придали ей особого значения, сообщает Telegram-канал SHOT.

Клещи в одном из отелей в Патонге на Пхукете. Видео © SHOT

На следующее утро мать мальчика проснулась с сильными болями в шее, ухе, виске и плече. У неё была головная боль и резкие перепады температуры. Муж, взглянув через камеру телефона, заметил мелкие лапки, торчащие из её кожи. Ночью клещи укусили обоих детей — мальчика рядом с глазом, а девочку — в висок.

Клещи покусали российских туристов, отдыхающих на Пхукете. Обложка © SHOT

Клещи покусали российских туристов, отдыхающих на Пхукете. Обложка © SHOT

Семья в панике отправилась в ближайшую больницу, где врач извлёк клещей и порекомендовал профилактический курс антибиотиков для предотвращения боррелиоза. Тайские медики сообщили, что энцефалит в их регионе не распространён, и они не проводят анализ на клещей, дожидаясь появления симптомов инфекций. Семья вернулась на виллу, за время отпуска насчитав около 11 укусов. Когда они прилетели в Петербург, у женщины обнаружили антитела к боррелиозу и назначили антибактериальную терапию.

Клещи в Таиланде активны в течение всего года, но в особенно влажные периоды их число увеличивается. С начала года россияне жаловались на укусы, которые оставляют характерные круги на коже.

Чеснок, лаванда и эфирные масла: Инфекционист назвала народные методы борьбы с клещами
Чеснок, лаванда и эфирные масла: Инфекционист назвала народные методы борьбы с клещами

Ранее Life.ru рассказал, что при укусе клеща важно действовать очень осторожно. Главное не стоит давить или «душить» его маслом. В таком случае паукообразный начнёт задыхаться и впрыскивать в вас патогены. Кроме того не стоит ждать, пока клещ отвалиться сам, это также может привести к дальнейшим рискам заражения различными болезнями.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar