Кровопийцы под кожей: Отпуск российских туристов в Таиланде стал адом из-за нашествия клещей

Российские туристы столкнулись с опасными клещами, которые испортили им отпуск в Таиланде. С нападением паукообразных столкнулись наши соотечественники, которые отдыхали в Патонге на Пхукете. Первым укусил клещ сына, который пожаловался на боль под мышкой. Родители заметили ранку, но не придали ей особого значения, сообщает Telegram-канал SHOT.

Клещи в одном из отелей в Патонге на Пхукете. Видео © SHOT

На следующее утро мать мальчика проснулась с сильными болями в шее, ухе, виске и плече. У неё была головная боль и резкие перепады температуры. Муж, взглянув через камеру телефона, заметил мелкие лапки, торчащие из её кожи. Ночью клещи укусили обоих детей — мальчика рядом с глазом, а девочку — в висок.

Клещи покусали российских туристов, отдыхающих на Пхукете. Обложка © SHOT

Семья в панике отправилась в ближайшую больницу, где врач извлёк клещей и порекомендовал профилактический курс антибиотиков для предотвращения боррелиоза. Тайские медики сообщили, что энцефалит в их регионе не распространён, и они не проводят анализ на клещей, дожидаясь появления симптомов инфекций. Семья вернулась на виллу, за время отпуска насчитав около 11 укусов. Когда они прилетели в Петербург, у женщины обнаружили антитела к боррелиозу и назначили антибактериальную терапию.

Клещи в Таиланде активны в течение всего года, но в особенно влажные периоды их число увеличивается. С начала года россияне жаловались на укусы, которые оставляют характерные круги на коже.