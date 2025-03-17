Кровопийцы под кожей: Отпуск российских туристов в Таиланде стал адом из-за нашествия клещей
SHOT: Петербурженка вернулась с Пхукета с боррелиозом после 11 укусов клещей
Российские туристы столкнулись с опасными клещами, которые испортили им отпуск в Таиланде. С нападением паукообразных столкнулись наши соотечественники, которые отдыхали в Патонге на Пхукете. Первым укусил клещ сына, который пожаловался на боль под мышкой. Родители заметили ранку, но не придали ей особого значения, сообщает Telegram-канал SHOT.
Клещи в одном из отелей в Патонге на Пхукете. Видео © SHOT
На следующее утро мать мальчика проснулась с сильными болями в шее, ухе, виске и плече. У неё была головная боль и резкие перепады температуры. Муж, взглянув через камеру телефона, заметил мелкие лапки, торчащие из её кожи. Ночью клещи укусили обоих детей — мальчика рядом с глазом, а девочку — в висок.
Клещи покусали российских туристов, отдыхающих на Пхукете. Обложка © SHOT
Семья в панике отправилась в ближайшую больницу, где врач извлёк клещей и порекомендовал профилактический курс антибиотиков для предотвращения боррелиоза. Тайские медики сообщили, что энцефалит в их регионе не распространён, и они не проводят анализ на клещей, дожидаясь появления симптомов инфекций. Семья вернулась на виллу, за время отпуска насчитав около 11 укусов. Когда они прилетели в Петербург, у женщины обнаружили антитела к боррелиозу и назначили антибактериальную терапию.
Клещи в Таиланде активны в течение всего года, но в особенно влажные периоды их число увеличивается. С начала года россияне жаловались на укусы, которые оставляют характерные круги на коже.
Ранее Life.ru рассказал, что при укусе клеща важно действовать очень осторожно. Главное не стоит давить или «душить» его маслом. В таком случае паукообразный начнёт задыхаться и впрыскивать в вас патогены. Кроме того не стоит ждать, пока клещ отвалиться сам, это также может привести к дальнейшим рискам заражения различными болезнями.