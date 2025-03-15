Чеснок, лаванда и эфирные масла: Инфекционист назвала народные методы борьбы с клещами

С наступлением весны значительно возрастает активность клещей. Эти паразиты представляют серьёзную угрозу для человека и животных, так как являются переносчиками целой плеяды опасных заболеваний. Врач-инфекционист Марият Мухина рассказала Life.ru, как можно минимизировать риск укуса без применения специальных репеллентов.

По словам медика, активность клещей сильно зависит от времени суток. Например, в утренние и вечерние часы тёплых месяцев года они вялые, а вот после дождя, напротив, «просыпаются». Охотиться на жертв паразитам помогает восприимчивый рецепторный аппарат, который реагирует на тепло и выделяемый теплокровными углекислый газ.

Если на репелленты и инсектициды имеется непереносимость, то можно использовать эфирные масла цитронеллы, лаванды, розмарина и чайного дерева. Они обладают природными репеллентными свойствами. Для применения можно смешать несколько капель эфирного масла с базовым растительным маслом, таким как масло жожоба или оливковое, и нанести полученную смесь на открытые участки кожи. Эти масла не только отпугивают клещей, но и делают кожу приятно пахнущей Марият Мухина Врач-инфекционист

Кроме того, можно приготовить настои из трав с ярко выраженным запахом, например, полыни или лаванды. Чтобы создать натуральное средство от клещей, необходимо залить сухие травы кипятком и дать настояться несколько часов. Затем полученный состав можно распылять на одежду и кожу.

«Хорошо зарекомендовали себя и некоторые другие народные средства, такие как уксус и чеснок. Например, уксус можно разбавить с водой и использовать как спрей для обработки одежды и обуви. Чеснок, будучи естественным репеллентом, можно употреблять в пищу или делать настой, однако следует помнить о его характерном запахе, который может не всем нравиться», — напомнила врач.

При подготовке к прогулкам на природе важно и правильно подбирать одежду. Так, светлые ткани помогают легче обнаружить клещей, поскольку насекомые хорошо заметны на ярком фоне. Мухина советует делать выбор в пользу длинных рукавов, брюк и высоких носков, чтобы защитить открытые участки кожи. Кроме того, следует избегать мест с высокой травой и заросшими участками, где клещи обитают чаще всего.

«По возвращении домой следует тщательно осмотреть одежду, а также открытые участки кожи на наличие клещей», — подытожила инфекционист.