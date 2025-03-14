Начнёт впрыскивать патогены: Врач назвала запретное средство для обработки клещей

Если вы нашли на своём теле присосавшегося клеща, не стоит пытаться раздавить или «задушить» его маслом, поскольку он начнёт задыхаться и впрыскивать в вас патогены, повышая риск инфицирования. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказала врач-педиатр Мария Медянцева.

Не надо ждать, пока клещ отвалится сам, но и обрабатывать место ничем не стоит. Чем дольше клещ проведёт внутри вашей кожи, тем выше будет риск заражения. Вытащить его оттуда можно с помощью специального устройства или пинцетом. Затем необходимо обработать кожу антисептиком.

«Затем клеща обязательно нужно отвезти в лабораторию. Если удалить членистоногое самостоятельно не удаётся — незамедлительно обратитесь к врачу. При обнаружении клеща необходимо записаться к травматологу, который безопасно снимет насекомое и поместит в контейнер для дальнейшей диагностики», — отметила доктор.

Осматривать тело и одежду стоит каждый раз, когда вы возвращаетесь домой с природы. Некоторых клещей на ткани заметить крайне сложно, поэтому можно постирать её в горячей воде. Им это не понравится.