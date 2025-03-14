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14 марта, 16:18

Начнёт впрыскивать патогены: Врач назвала запретное средство для обработки клещей

Врач Медянцева: Место на коже с присосавшимся клещом нельзя обрабатывать маслом

Если вы нашли на своём теле присосавшегося клеща, не стоит пытаться раздавить или «задушить» его маслом, поскольку он начнёт задыхаться и впрыскивать в вас патогены, повышая риск инфицирования. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказала врач-педиатр Мария Медянцева.

Не надо ждать, пока клещ отвалится сам, но и обрабатывать место ничем не стоит. Чем дольше клещ проведёт внутри вашей кожи, тем выше будет риск заражения. Вытащить его оттуда можно с помощью специального устройства или пинцетом. Затем необходимо обработать кожу антисептиком.

«Затем клеща обязательно нужно отвезти в лабораторию. Если удалить членистоногое самостоятельно не удаётся — незамедлительно обратитесь к врачу. При обнаружении клеща необходимо записаться к травматологу, который безопасно снимет насекомое и поместит в контейнер для дальнейшей диагностики», — отметила доктор.

Осматривать тело и одежду стоит каждый раз, когда вы возвращаетесь домой с природы. Некоторых клещей на ткани заметить крайне сложно, поэтому можно постирать её в горячей воде. Им это не понравится.

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Вакцинация от клещевого энцефалита, как известно, ставится в два этапа — в ноябре, а потом в марте. Ранее иммунолог рассказал, как быть, если первую прививку вы пропустили. Но и привычными средствами защиты от этих насекомых пренебрегать не стоит.

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Shutterstock / FOTODOM / Prazis Images

Владимир Озеров
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